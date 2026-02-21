Jeopolitik gerginlikler ve faiz beklentileriyle dalgalanan piyasalarda, bu hafta gelecek veriler hisse bazlı hareketlerin ana belirleyicisi olacak.

SALI GÜNÜ "SAVUNMA VE SANAYİ" RÜZGARI ESECEK

Haftanın ilk yoğun mesaisi 24 Şubat Salı günü başlıyor. Savunma sanayinin devi Aselsan (ASELS), sanayi üretiminin öncülerinden Kardemir (KRDMD), çimento sektörünün güçlü ismi AFYON Çimento (AFYON) ve perakende tarafında Teknosa (TKNSA) 2025 yılı performanslarını aynı gün kamuoyuyla paylaşacak.

HAFTA ORTASINDA GAYRİMENKUL VE SANAYİ DEVLERİ SAHNEDE

25 ve 26 Şubat tarihlerinde ise gözler sanayi ve hizmet sektöründe olacak. Borusan (BRSAN), Brisa (BRISA) ve Çimsa (CIMSA) gibi sanayi devlerinin yanı sıra, gıda tarafında Büyük Şefler (BIGCH) finansal sonuçlarını yatırımcıların merceğine sunacak. Gayrimenkul tarafında ise Rönesans GYO (RGYAS) haftanın en çok takip edilen raporlarından biri olacak.

CUMA GÜNÜ GIDA VE OTOMOTİV ŞÖLENİ

Bilanço haftasının finali ise oldukça görkemli bir kapanışa sahne olacak. 27 Şubat Cuma günü, özellikle gıda ve otomotiv sektöründeki devlerin rakamları masada olacak:

Otomotiv: Temettü verimiyle yatırımcının gözdesi olan Doğuş Otomotiv (DOAS).

Gıda Devleri: Fast-food zincirinin dev ismi TAB Gıda (TABGD), iştiraki Atakey Patates (ATAKP) ve beyaz et sektöründen Banvit (BANVT).

Diğer: Gayrimenkul tarafında Akmerkez GYO (AKMGY) ve sanayi tarafında Özyaşar Tel (OZYSR).