Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Sabah saatlerinde Çanakkale ve Edirne çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülürken, İstanbul’da gün boyu çok bulutlu ve aralıklı sağanak etkili olacak.

Ege Bölgesi’nde özellikle kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak bekleniyor. İzmir ve Muğla’da sabah ve öğle saatlerinde yağışların şiddetini artıracağı tahmin edilirken, İç Ege’nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülebilir.

Rüzgarın Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden sonra ise Marmara’nın batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40–60 km/saat) esmesi bekleniyor. Yetkililer; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımı görülecek. Özellikle solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların tedbirli olması istendi.

DOĞU’DA ÇIĞ VE DON RİSKİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi sürüyor. Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDECEK

Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin 6–8 derece üzerinde olacak. Akdeniz Bölgesi’nde sıcaklıkların 20 derecenin üzerine çıkması beklenirken Adana’da 22, Hatay’da ise 20 derece ölçülecek.

Yetkililer, kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ riskine karşı vatandaşların güncel uyarıları takip ederek gerekli önlemleri almaları gerektiğini vurguladı.