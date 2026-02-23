Kervan Gıda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, yangına müdahale ekiplerinin hızla olay yerine ulaştığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ve tüm personelin güvenli bir şekilde tahliye edildiği kaydedildi.

SİGORTA SÜRECİ DEVREYE GİRDİ

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, hasar tespit çalışmaları için düğmeye basıldı. Şirketten yapılan açıklamada şu detaylar öne çıktı:

• Tesisin yangın riskine karşı geçerli sigorta poliçeleri bulunuyor.

• Sigorta şirketi bilgilendirildi ve eksper ataması yapıldı.

• Hasar yönetim süreci sigorta şirketiyle eşgüdümlü yürütülüyor.

ÜRETİM VE FİNANSAL TABLOYA ETKİSİ NE OLACAK?

Yatırımcıların en çok merak ettiği üretim sürekliliği konusunda şirket bilgilendirme paylaştı.

Açıklamaya göre üretim faaliyetleri sadece yangından etkilenen bölümde geçici olarak durduruldu.

Şirketin diğer tesislerinde üretim ve sevkiyat süreci aksamadan devam ediyor.

KRVGD hisseleri yangın haberinin geldiği gün artıda kayda geçti. Hisseler saat 14.54 itibarıyla yüzde 1’in üzerindeki artışıyla 3,22 lira seviyesinden fiyatlandı.