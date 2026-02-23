Şişecam tarafından yapılan açıklamada, ayrılık kararının arkasındaki temel nedenin "teknik ve operasyonel ilerlemenin hedeflenen düzeyde gerçekleşmemesi" olduğu belirtildi.

Yönetim Kurulu, mevcut şartlar altında ortaklığın devam etmesinin şirket menfaatlerine uygun olmayacağı kanaatine vardı.

YATIRIMIN GEÇMİŞİ

Şişecam, 17 Mayıs 2022 tarihinde yaptığı duyuruyla biyoteknoloji odaklı yeni buluşlara yatırım yapmak amacıyla İsviçre'de 1.050.000 CHF sermaye ile kurulan 7C Basalia Global AG'ye yüzde 10 oranında iştirak ederek ortak olduğunu açıklamıştı.

Ancak yaklaşık dört yıl süren operasyonel sürecin ardından, projenin beklenen verimliliği sunamaması üzerine ortaklığın usulüne uygun yöntemlerle sona erdirilmesi süreci başlatıldı.

SÜREÇ ŞEFFAFLIKLA YÜRÜTÜLECEK

Şirket, ortaklığın feshedilmesine yönelik resmi işlemlerin başlatıldığını ve sürece dair tüm önemli gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceğini vurguladı.