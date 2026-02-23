Küresel piyasalarda yükseliş trendine giren altın için Bank of America (BofA) tarafından yayımlanan son rapor yatırımcıların dikkatini çekti. Raporda ons altında kritik seviyelerin aşılması halinde güçlü bir ralli başlayabileceği ve orta vadede yaklaşık %60’lık yükseliş potansiyelinin oluşabileceği belirtildi.

Ons altında kritik eşikler açıklandı

BofA analistlerine göre ons altın son haftalarda güçlü bir teknik kırılım gerçekleştirdi. Özellikle tarihi zirve bölgesine yakın seyreden fiyatlar, fonların yeniden altına yönelmesine neden oldu.

Raporda öne çıkan seviyeler:



5.000 dolar: Ana destek

5.200 dolar: Güçlü direnç

5.500 dolar üzeri: Ralli hızlanma bölgesi

6.500–7.000 dolar: Orta vadeli HEDEF senaryosu

Analistlere göre bu seviyelerin aşılması halinde ons altında %50–60 bandında yeni yükseliş alanı oluşabilir.

Gram altın tarafında rakamlar büyüyor



Ons altındaki yükseliş beklentisi Türkiye’de gram altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Şu anda iç piyasada gram altın yüksek seviyelerde işlem görüyor.

Güncel Türkiye Altın fiyatları

%60 senaryosu gerçekleşirse TL fiyatı ne olur?

BofA’nın dikkat çektiği %60’lık ons yükseliş senaryosu gerçekleşirse hesaplar şöyle:

Ons senaryosu



5.100 $ → %60 artış

Hedef: 8.000 $ civarı

Gram altın olası senaryo (kur sabit bile kalsa)

7.300 TL → %60 artış

Hedef: 11.500 – 12.000 TL

Eğer dolar/TL’de de yükseliş sürerse:



12.000 TL üzeri gram altın fiyatları

2026–2027 döneminde masada olabilir.

Altını destekleyen ana faktörler

BofA raporunda yükselişi destekleyen başlıklar şöyle sıralandı:

Küresel faiz indirim beklentisi

Merkez bankalarının altın alımları

Jeopolitik riskler

Doların rezerv gücünün tartışılması

Çin ve Asya fiziki talebi

Analistler, altının artık sadece kriz dönemlerinde değil, rezerv varlık olarak da güçlü talep gördüğünü belirtiyor.

Yatırımcılar neyi izlemeli?

Önümüzdeki süreçte altın yatırımcılarının takip edeceği kritik başlıklar:

FED faiz kararları

Dolar endeksi

Çin fiziki talebi

Orta Doğu ve küresel riskler

Merkez bankası alımları

Ons altında 5.200 dolar üzeri kalıcılık sağlanması durumunda, gram altın tarafında da yeni zirve beklentileri güçlenebilir.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa fiyatları anlık olarak değişebilir.