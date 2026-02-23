Bank of America’nın güncel altın raporuna göre ons altında kritik seviyelerin aşılması halinde yaklaşık %60’lık yükseliş potansiyeli oluşabilir. Bu senaryoda 5.000$ üzerindeki ons fiyatlarının 8.000$ hedefi konuşulurken, Türkiye’de gram altının 7.300 TL seviyelerinden 11.500–12.000 TL bandına uzanabileceği belirtiliyor.
Küresel piyasalarda yükseliş trendine giren altın için Bank of America (BofA) tarafından yayımlanan son rapor yatırımcıların dikkatini çekti. Raporda ons altında kritik seviyelerin aşılması halinde güçlü bir ralli başlayabileceği ve orta vadede yaklaşık %60’lık yükseliş potansiyelinin oluşabileceği belirtildi.
Ons altında kritik eşikler açıklandı
BofA analistlerine göre ons altın son haftalarda güçlü bir teknik kırılım gerçekleştirdi. Özellikle tarihi zirve bölgesine yakın seyreden fiyatlar, fonların yeniden altına yönelmesine neden oldu.
Raporda öne çıkan seviyeler:
5.000 dolar: Ana destek
5.200 dolar: Güçlü direnç
5.500 dolar üzeri: Ralli hızlanma bölgesi
6.500–7.000 dolar: Orta vadeli HEDEF senaryosu
Analistlere göre bu seviyelerin aşılması halinde ons altında %50–60 bandında yeni yükseliş alanı oluşabilir.
Gram altın tarafında rakamlar büyüyor
Ons altındaki yükseliş beklentisi Türkiye’de gram altın fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Şu anda iç piyasada gram altın yüksek seviyelerde işlem görüyor.
Güncel Türkiye Altın fiyatları
%60 senaryosu gerçekleşirse TL fiyatı ne olur?
BofA’nın dikkat çektiği %60’lık ons yükseliş senaryosu gerçekleşirse hesaplar şöyle:
Ons senaryosu
5.100 $ → %60 artış
Hedef: 8.000 $ civarı
Gram altın olası senaryo (kur sabit bile kalsa)
7.300 TL → %60 artış
Hedef: 11.500 – 12.000 TL
Eğer dolar/TL’de de yükseliş sürerse:
12.000 TL üzeri gram altın fiyatları
2026–2027 döneminde masada olabilir.
Altını destekleyen ana faktörler
BofA raporunda yükselişi destekleyen başlıklar şöyle sıralandı:
- Küresel faiz indirim beklentisi
- Merkez bankalarının altın alımları
- Jeopolitik riskler
- Doların rezerv gücünün tartışılması
- Çin ve Asya fiziki talebi
Analistler, altının artık sadece kriz dönemlerinde değil, rezerv varlık olarak da güçlü talep gördüğünü belirtiyor.
Yatırımcılar neyi izlemeli?
Önümüzdeki süreçte altın yatırımcılarının takip edeceği kritik başlıklar:
- FED faiz kararları
- Dolar endeksi
- Çin fiziki talebi
- Orta Doğu ve küresel riskler
- Merkez bankası alımları
Ons altında 5.200 dolar üzeri kalıcılık sağlanması durumunda, gram altın tarafında da yeni zirve beklentileri güçlenebilir.
Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa fiyatları anlık olarak değişebilir.