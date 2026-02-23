Piyasalardaki bu hareketliliğin arkasında iki ana sebep yatıyor. İlk olarak ABD Başkanı Trump’ın, Yüksek Mahkeme’nin iptal kararından sonra küresel gümrük vergilerini yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarması, küresel ticaret endişelerini zirveye taşıdı. İkinci olarak ise ABD ile İran arasında tırmanan gerginlik, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırarak altına olan talebi artırdı.

23 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Haftanın ilk işlem gününde, piyasalardan alınan son veriler doğrultusunda güncel rakamlar şu şekilde oluştu:

Gram Altın: Haftaya 7.290 TL seviyesinden başlarken, anlık alış fiyatı 7.272,13 TL, satış fiyatı ise 7.273,00 TL civarında seyrediyor.

Ons Altın: Küresel piyasalarda 5.170 dolar seviyesini test eden ons altın, anlık olarak 5.160,18 dolardan alınıp 5.160,80 dolardan satılıyor.

Çeyrek Altın: Alım-satım farkının korunduğu çeyrek altında alış fiyatı 11.635,41 TL iken, satış fiyatı 11.891,36 TL seviyelerine ulaştı.

Yarım Altın: Yatırımcıların bir diğer gözdesi olan yarım altın ise yaklaşık 23.270 TL alış ve 23.782 TL satış bandında işlem görüyor.