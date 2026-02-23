19-20 Şubat 2026 tarihlerinde talep toplayarak halka arz sürecini tamamlayan Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE) için beklenen sonuçlar açıklandı. "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirilen arzda, bireysel yatırımcılardan gelen yoğun ilgi dikkat çekti.
Pay başına 22,00 TL fiyatla satışa sunulan halka arzda, toplam 38.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Toplam halka arz büyüklüğü 836.000.000 TL olarak gerçekleşirken, sonuçlara dair öne çıkan veriler şu şekilde:
Toplam Katılımcı Sayısı: 1.134.244 bireysel yatırımcı halka arza katıldı.
Talep Oranları: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan tahsisatın 4,99 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılardan ise tahsisatın 15,83 katı oranında rekor talep geldi.
Dağıtılan Lot Sayısı: Bireysel yatırımcılara azami 20-21 lot (yaklaşık 440-462 TL değerinde) pay dağıtımı yapıldı.
BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Halka arz sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından Empa Elektronik paylarının, bu hafta içerisinde 26 Şubat Perşembe veya 27 Şubat Cuma günü Borsa İstanbul Ana Pazar’da "EMPAE" koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.