İç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları, küresel ons fiyatı ile döviz kurundaki hareketlere paralel olarak şekilleniyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?","Ons altın bugün kaç dolar?" sorularına yanıt arıyor.

İşte 22 Şubat 2026 Pazar günü ilk işlemlerde öne çıkan güncel altın fiyatları…

22 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7.183,04 TL

Çeyrek altın: 12.193,00 TL

Yarım altın: 24.372,00 TL

Tam altın: 48.345,87 TL

Cumhuriyet altını: 48.513,00 TL

Gremse altın: 121.235,43 TL

Ons altın: 5.098,22 dolar