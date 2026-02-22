Altın fiyatlarında yön arayışı sürüyor. Milyonlarca yatırımcı, "Gram altın kaç TL oldu?", "Çeyrek altın bugün ne kadar?" sorularına yanıt ararken, piyasalarda temkinli bekleyiş sürüyor. İşte 22 Şubat 2026 Pazar güncel gram, çeyrek, tam altın fiyatları…

İç piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatları, küresel ons fiyatı ile döviz kurundaki hareketlere paralel olarak şekilleniyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL?","Ons altın bugün kaç dolar?" sorularına yanıt arıyor.

Gram altın kaç TL? 22 Şubat 2026 güncel gram, çeyrek, tam altın fiyatları 1

İşte 22 Şubat 2026 Pazar günü ilk işlemlerde öne çıkan güncel altın fiyatları…

Gram altın kaç TL? 22 Şubat 2026 güncel gram, çeyrek, tam altın fiyatları 2

22 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7.183,04 TL
Çeyrek altın: 12.193,00 TL
Yarım altın: 24.372,00 TL
Tam altın: 48.345,87 TL
Cumhuriyet altını: 48.513,00 TL
Gremse altın: 121.235,43 TL
Ons altın: 5.098,22 dolar

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 7.182,08 7.183,04 % 2.07 23:59
Ons Altın / TL 223.357,47 223.474,07 % 2.08 23:59
Ons Altın / USD 5.096,79 5.097,47 % 1.9 23:59
Çeyrek Altın 11.491,33 11.744,27 % 2.07 23:59
Yarım Altın 22.910,84 23.488,54 % 2.07 23:59
Ziynet Altın 45.965,32 46.833,42 % 2.07 23:59
Cumhuriyet Altını 49.232,00 49.976,00 % 1.21 12:59
Tüm Altın Fiyatları
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERSON DAKİKA| Usta oyuncu Ali Tutal yaşamını yitirdiSON DAKİKA| Usta oyuncu Ali Tutal yaşamını yitirdi
PARTNER'Altının yerini almıyor' Zirveden yüzde 40 geriledi: Makro hikaye zayıfladı'Altının yerini almıyor' Zirveden yüzde 40 geriledi: Makro hikaye zayıfladı