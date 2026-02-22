Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, ramazan ayında artan gıda israfına dikkat çekerek tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Şahin, alışverişlerin sabah erken saatlerde ya da iftardan sonra yapılmasını önerdi.

Ramazanın yalnızca manevi yönüyle değil, sosyal ve toplumsal mesajlarıyla da değerlendirilmesi gerektiğini belirten Şahin, özellikle gıda tüketiminde israfın önlenmesi gerektiğini söyledi.

"KARNIMIZ AÇ, GÖZÜMÜZ DE AÇ"

Tüketici davranış ve alışkanlıklarının ramazanda daha dikkatli yönetilmesi gerektiğini ifade eden Şahin, "Biz, normalde bu ayda en az harcamayı yapmamız gerektiğini düşünürken karşımıza çok ters bir tablo çıkıyor çünkü karnımız aç, gözümüz de aç. Bu açlık, bizi daha çok alışverişe yönlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Şahin, özellikle açken yapılan alışverişlerin ihtiyaç fazlası ürün alımına yol açtığını vurguladı.

"RAMAZANI KENDİ ANLAMININ DIŞINA ÇIKARMAYALIM"

Ramazanda alışverişlerin çoğunlukla saat 16.00'dan sonra yapıldığına dikkat çeken Şahin, bunun yanlış bir uygulama olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Ramazan ayında alışverişlerin saat 16.00 ve sonrasında yapıldığına şahit oluyoruz. Bu, yanlış bir uygulama. Ramazanda illa alışveriş yapmamız gerekiyorsa ya sabah erken saatlerde ya da akşam iftardan sonra yapmalıyız. O kadar çok alışveriş yapıyoruz ki akşam bir tas çorbadan sonra zaten tıkanıyoruz, aldığımız fazlalıklar çöpe gidiyor, israf oluyor. Maalesef en çok israfı ramazanda yapıyoruz. Bunu önlemenin basit bir çözümü var: Aç karına alışverişe gitmemek çünkü gereksiz şeyleri alıyoruz. İftardan sonra gidersek ihtiyacımız olan şeyleri alırız. Ramazanı kendi anlamının dışına çıkarmayalım. İsrafı bitirelim ya da en aza indirelim, ramazanın ruhuna uygun olsun."

RAMAZANDA ALIŞVERİŞ YÜZDE 80 ARTIYOR

Türkiye genelinde şubelerinin yıllardır ramazan öncesi ve sonrası fiyat ve tüketim verilerini takip ettiğini aktaran Şahin, "Bütün şubelerimizin verdiği rakamlardan ortaya çıkan istatistikte alışveriş oranları, öncesine göre ramazanda yüzde 80 daha fazla oluyor. Ramazanda aslında BIZIM ihtiyaçlarımız artmadı hatta öğün sayısı itibarıyla daha az tüketmemiz, alışverişimizi 10 birimden 8'e, 7'ye düşmemiz gerekirken 18 birime çıkıyoruz. Bu da israfın fazla olduğu anlamına geliyor." dedi.

Şahin, ramazanın ruhuna uygun bir tüketim anlayışı benimsenmesi gerektiğini belirterek, özellikle aç karna alışverişten kaçınılması çağrısında bulundu.

(TÜRKİYE GAZETESİ)