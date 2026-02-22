Donald Trump, ABD Yüksek Mahkemesi'nin tarifelere ilişkin kararının ardından gümrük vergisi oranını artırdığını açıkladı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, dünya genelinde ülkelere uygulanacak yüzde 10'luk gümrük vergisi oranını derhal geçerli olmak üzere yüzde 15'e çıkardığını duyurdu.

Trump, Yüksek Mahkeme kararını "Aylarca süren bir düşünme sürecinin ardından açıklanan gülünç, kötü yazılmış ve olağanüstü derecede Amerikan karşıtı" sözleriyle eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, dün 1974 Ticaret Yasası'nın 122. Bölümü uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalamıştı.

Söz konusu karar, ABD Yüksek Mahkemesinin Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmesi sonrası gelmişti.

TÜRKİYE ETKİLENİR Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel gümrük vergisini yüzde 15'e çıkarması, doğrudan ABD'ye ihracat yapan ülkeler için maliyet baskısı anlamına geliyor. Türkiye'nin ABD ile ticaret hacmi son yıllarda artış gösterse de, toplam ihracat içinde ABD'nin payı sınırlı seviyede bulunuyor. Bu nedenle ilk aşamada doğrudan ve sert bir etki beklenmiyor.

Ancak dolaylı etkiler daha belirleyici olabilir. Küresel ticarette yaşanabilecek daralma, gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarını etkileyebilir. Bu da dolar/TL üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

BORSA VE ALTIN TARAFINDA NE OLUR?

Küresel ticaret geriliminin artması halinde Borsa İstanbul'da özellikle ihracat ağırlıklı ve sanayi şirketlerinde dalgalanma görülebilir.

Öte yandan belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi, altın fiyatlarını destekleyebilir.

Uzmanlara göre, Türkiye açısından asıl belirleyici unsur küresel risk iştahındaki değişim ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası para politikası adımları olacak. Eğer ticaret gerilimi küresel büyüme beklentilerini zayıflatırsa, gelişmekte olan ülke piyasalarında oynaklık artabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.