Ticaret Bakanlığının, NSosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleriyle 4 merkez ilçe ve Ergani'de faaliyet gösteren kasap işletmelerine yönelik haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri gerçekleştirdiği belirtildi.

TOPLAM 377 BİN 435 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Denetimlere ilişkin bilgi verilen paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Haksız fiyat artışı denetimleri kapsamında 37 firmada 379 ürün denetlenmiştir. Kuzu eti ve türevlerini 700 lira ila 900 lira arasında satışa sunduğu tespit edilen 33 firmadan savunma istenmiştir. Fiyat etiketi denetimleri kapsamında 32 firmada 264 ürün incelenmiş, 21 firmanın 95 ürününde mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplam 377 bin 435 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Paylaşımda, denetimler sonucunda firmalardan alınacak savunmaların ardından konunun Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletileceği bildirildi.