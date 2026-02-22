İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların etkisiyle yüzde 42,91’e yükseldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına kadar gerileyen su seviyesi, yağışlarla birlikte kademeli olarak artış gösterdi.

Megakentte 12 Ocak'ta yüzde 22,01 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, 22 Şubat itibarıyla yüzde 42,91 seviyesine çıktı.

EN DOLU VE EN DÜŞÜK BARAJLAR

Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 90,12 ile Elmalı Barajı'nda kaydedildi. En düşük doluluk oranı ise yüzde 26,71 ile Sazlıdere Barajı'nda ölçüldü.

22 ŞUBAT İTİBARIYLA BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı: Yüzde 35,58

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 32,19

Darlık Barajı: Yüzde 59,78

Elmalı Barajı: Yüzde 90,12

Istrancalar Barajı: Yüzde 73,67

Kazandere Barajı: Yüzde 54,1

Pabuçdere Barajı: Yüzde 29,51

Sazlıdere Barajı: Yüzde 26,71

Terkos Barajı: Yüzde 27,87

Ömerli Barajı: Yüzde 58,81

