Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada da yoğun gündemle çalışmalarını sürdürecek. Genel Kurul'da Milli Parklar Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine devam edilmesi planlanıyor.

Düzenleme kapsamında, milli park olarak ilan edilen ya da edilecek alanların sınırlarının ekolojik DENGE gözetilerek yeniden belirlenmesi hedefleniyor. Teklifin, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir çevre yönetiminin güçlendirilmesine yönelik hükümler içerdiği belirtiliyor. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından teklifin oylanması bekleniyor.

MİLLİ PARKLAR VE DOĞAL YAŞAM İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Teklif kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yetkilerinin genişletilmesi öngörülüyor. Ekosistemi bozanlara hapis cezası getirilmesi, kaçak avlananlara ise caydırıcı yaptırımlar uygulanması planlanıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi, Devlet Su İşleri mülkiyetindeki arazi sorunlarını çözmeye yönelik 29 maddelik yeni bir kanun teklifini de Meclis'e sundu.

Teklif ile orman vasfını uzun yıllar önce yitiren ve fiilen yerleşime açılan alanlara ilişkin tapu sorununun çözülmesi amaçlanıyor. Kayıtlarda halen orman olarak görünen bu alanlar, Tapu ve Kadastro tarafından yeniden denetlenecek. Uygun bulunması halinde tapunun niteliği "genel tapu"ya dönüştürülecek.

GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Siyasi parti liderleri de bu hafta Meclis'te olacak. Salı ve çarşamba günleri grup toplantıları düzenlenecek. Recep Tayyip Erdoğan'ın da çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşma yapması bekleniyor.