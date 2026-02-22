Borsa İstanbul'da 16-20 Şubat 2026 işlem haftasında BIST 100 endeksi değer kaybederken, hisselerdeki sert hareketler yatırımcıların odağına yerleşti. Haftalık bazda bazı paylarda yüzde 25'i aşan düşüşler görülürken, diğer tarafta yüzde 60'a yaklaşan yükselişler yaşandı. İşte haftanın en çok kaybettiren ve kazandıran hisseleri…

Borsa İstanbul'da 16-20 Şubat 2026 işlem haftasında BIST 100 endeksi değer kaybederken, bazı hisselerde sert düşüşler dikkat çekti. Öte yandan haftalık bazda yüzde 60'a yaklaşan yükselişler de görüldü.

İşte haftanın en çok kaybettiren ve en çok kazandıran 5 hissesi...

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN 5 HİSSESİ (16-20 ŞUBAT)

TDGYO (Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.): %-27,79
CVKMD (CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.): %-26,92
GEREL (Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.): %-18,69
ARSAN (Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.): %-17,72
GESAN (Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.): %-16,70

Bu hisselerdeki çift haneli düşüşler yatırımcıların radarında yer aldı.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN 5 HİSSESİ (16-20 ŞUBAT)

BESTE: %60,92
GUNDG: %41,46
IHAAS: %37,07
DSTKF: %35,64
ODINE: %33,84

Haftalık performans listesinde BESTE hissesi yüzde 60,92'lik yükselişle ilk sırada yer alırken, GUNDG ve IHAAS da güçlü primlerle öne çıktı.

