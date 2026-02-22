Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda (TBMM) kabul edilerek yasalaşan Karayolları Trafik Kanunu değişikliğiyle trafik yaptırımlarında önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Yeni düzenleme kapsamında idari para cezaları artırılırken, özellikle korsan taşımacılıkla mücadeleye yönelik daha caydırıcı önlemler getirildi.

İZİNSİZ TAŞIMACILIĞA 100 BİN LİRA CEZA

Düzenlemeye göre, ilgili belediyeden gerekli çalışma izni ya da ruhsat almadan yolcu taşımacılığı yapanlara 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ruhsatta belirtilen faaliyet alanı dışında taşımacılık yapanlara ise 46 bin lira ceza kesilecek.

Aracını tescil amacı dışında kullanan sürücüler ile buna göz yuman araç sahiplerine de 20 bin lira idari para cezası verilecek.

İzinsiz yolcu taşıdığı tespit edilen sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde cezalar iki katına çıkacak. Ehliyetlerin iade edilebilmesi için ise tüm idari para cezalarının ödenmiş olması şartı aranacak.

"MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, düzenlemeyi desteklediklerini belirterek korsan taşımacılıkla mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

Yasal olarak çalışan esnafın vergi ve ruhsat bedellerini ödediğini vurgulayan Yiğiner, korsan taşımacılığın ciddi vergi kaybına yol açtığını ifade etti. Yeni düzenlemenin caydırıcılığı artıracağını dile getiren Yiğiner, ehliyete el koyma süresinin daha uzun olması gerektiğini savundu.

Yiğiner, "Korsan taşımacılığa kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Herkes kendi işini yapmalı. Esnafımızın emeğini ve ekmeğini korumak zorundayız" dedi.

GÜVENLİK UYARISI

Korsan taşımacılığın yalnızca ekonomik değil, güvenlik açısından da risk taşıdığına dikkat çeken Yiğiner, vatandaşların kim olduğunu bilmedikleri kişilerin araçlarına binmemesi gerektiğini belirtti. Taksici esnafına da çağrıda bulunan Yiğiner, müşteri memnuniyetinin artırılması gerektiğini ve yolcu seçmenin yanlış olduğunu ifade etti.