Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, üç haftalık aranın ardından yeniden bir araya geliyor. Toplantı, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. Kabinenin gündeminde iç ve dış politikaya ilişkin önemli başlıkların yer alması bekleniyor.

Kabine uzun bir aradan sonra toplanıyor! Hangi konular konuşulacak? 1

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA

Toplantıda "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında gelinen son aşama değerlendirilecek. Bu çerçevede Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı ortak rapor ile bundan sonraki hukuki adımlar ele alınacak.

ABD-İRAN HATTINDAKİ GELİŞMELER

Ankara, ABD'nin olası İran saldırısını yakından takip ediyor. ABD'nin haftalardır Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınak ve İran'a yönelik olası bir müdahalenin yaratabileceği riskler kabinede değerlendirilecek. Türkiye'nin diplomasi kanallarını açık tutma çabası da gündemde olacak.

ENFLASYON VE EKONOMİ BAŞLIĞI

Kabinenin önemli gündem maddelerinden biri de enflasyonla mücadele olacak. Ocak ayı enflasyon rakamları toplantıda masaya yatırılacak, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

GAZZE'DEKİ SON DURUM

Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları da toplantının başlıkları arasında yer alacak. Hakan Fidan’ın Gazze'deki son gelişmelere ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.

Öte yandan Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek toplantıya ilk kez katılacak.

