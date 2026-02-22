Üç haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeniden toplanıyor. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirilecek toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Terörle mücadele süreci, ABD-İran hattındaki gelişmeler, enflasyonla mücadele ve Gazze'deki son durum kabinenin öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA
Toplantıda "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında gelinen son aşama değerlendirilecek. Bu çerçevede Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı ortak rapor ile bundan sonraki hukuki adımlar ele alınacak.
ABD-İRAN HATTINDAKİ GELİŞMELER
Ankara, ABD'nin olası İran saldırısını yakından takip ediyor. ABD'nin haftalardır Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınak ve İran'a yönelik olası bir müdahalenin yaratabileceği riskler kabinede değerlendirilecek. Türkiye'nin diplomasi kanallarını açık tutma çabası da gündemde olacak.
ENFLASYON VE EKONOMİ BAŞLIĞI
Kabinenin önemli gündem maddelerinden biri de enflasyonla mücadele olacak. Ocak ayı enflasyon rakamları toplantıda masaya yatırılacak, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
GAZZE'DEKİ SON DURUM
Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları da toplantının başlıkları arasında yer alacak. Hakan Fidan’ın Gazze'deki son gelişmelere ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor.
Öte yandan Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek toplantıya ilk kez katılacak.