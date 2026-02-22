SON DAKİKA! Hürriyet'in haberine göre, Türk sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden Ali Tutal'dan üzen haber geldi. 76 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti.

"Güneşi Gördüm", "Geniş Aile", "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın" gibi birçok yapımda rol alan Tutal, 27 Ocak'ta geçirdiği beyin kanamasının ardından yoğun bakıma alınmıştı. Evinde fenalaşan oyuncu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Hayati riskinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyordu.

Usta oyuncu, geçtiğimiz yıl mart ayında da kalp krizi geçirmiş ve bir süre tedavi görmüştü.

ALİ TUTAL KİMDİR?

1950 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ali Tutal, Türk sinema ve televizyon sektörünün saygın isimleri arasında yer aldı. Siyasal İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına atılan Tutal, 1975-1976 yıllarında sinema sektöründe kariyerine başladı.

Oyunculuk kariyeri boyunca 50'den fazla sinema filmi ve 20'nin üzerinde televizyon dizisinde rol alan Tutal, yalnızca kamera önünde değil teknik alanda da görev yaptı. Dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi alanlarda da çalışmalar yürüttü.

Hem oyunculuğu hem de sektöre teknik katkılarıyla tanınan Ali Tutal, Türk televizyon ve sinema dünyasında iz bırakan isimlerden biri olarak anılıyor.