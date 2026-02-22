Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminini yayımladı. Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede yağış beklenirken; bazı iller için kuvvetli sağanak ve 40-60 km/sa hızında fırtına uyarısı yapıldı. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise çığ ve buzlanma riski bulunuyor. İşte bölge bölge hava durumu ve Meteoroloji'nin son dakika uyarıları…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege (Manisa hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Muş, Gaziantep, Siirt çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Bursa, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI 6-9 DERECE DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 6 ila 9 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Rüzgarın genel olarak güney ve doğulu yönlerden, zamanla kuzeyli yönlerden eseceği; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de ise 40-60 km/sa hızla kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde etkili olacağı bildirildi.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Bursa, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Hatay, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında beklenen kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
ÇIĞ, DON VE BUZLANMA TEHLİKESİ
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Özellikle solunum hassasiyeti bulunan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak; kuzeybatısında karla karışık yağmur bekleniyor. Balıkesir'in kuzeyi, Bursa ve Yalova'da yağışlar yerel kuvvetli. Rüzgar kuzeyli yönlerden 40-60 km/sa hızla esecek.
Çanakkale: 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Edirne: 5°C – Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur
İstanbul: 7°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak
Kocaeli: 8°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak
EGE
Çok bulutlu. Manisa hariç bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa).
Afyonkarahisar: 7°C – Aralıklı sağanak
Aydın: 16°C – Aralıklı sağanak
İzmir: 15°C – Aralıklı sağanak
Muğla: 13°C – Aralıklı sağanak
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak; Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay, Adana'nın doğusu ve Osmaniye'de yağışlar yerel kuvvetli. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı görülecek.
Adana: 19°C – Aralıklı sağanak (doğusunda kuvvetli)
Antalya: 18°C – Aralıklı sağanak
Hatay: 18°C – Aralıklı sağanak (yerel kuvvetli)
Isparta: 11°C – Aralıklı yağmur ve sağanak
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak; kuzey yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğuda buzlanma ve don görülecek.
Ankara: 6°C – Yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur
Eskişehir: 4°C – Aralıklı sağanak
KONYA: 12°C – Aralıklı sağanak
Sivas: 7°C – Yağmur ve karla karışık yağmur
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa).
Bolu: 5°C – Yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde kar
Düzce: 9°C – Aralıklı sağanak
Sinop: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak: 10°C – Aralıklı sağanak
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı yağmur; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Orta Karadeniz'de rüzgar kuvvetli. İç kesimlerde buzlanma, yükseklerde çığ tehlikesi var.
Amasya: 14°C – Aralıklı sağanak
Rize: 15°C – Aralıklı sağanak
Samsun: 13°C – Aralıklı sağanak
Trabzon: 14°C – Aralıklı sağanak
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren kuzeybatısı ile Ardahan, Ağrı, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Muş çevreleri ve Van'ın kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Kuzeydoğuda buzlanma ve don görülecek. Yüksek kesimlerde çığ riski bulunuyor.
Erzurum: 7°C – Karla karışık yağmur ve kar
Kars: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 15°C – Yağmur ve karla karışık yağmur
Van: 11°C – Kuzey ilçelerinde karla karışık yağmur, yükseklerde kar
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Gaziantep ve Siirt çevrelerinde yağmur bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı etkili olacak.
Diyarbakır: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep: 14°C – Parçalı ve çok bulutlu
Siirt: 17°C – Öğleden sonra aralıklı yağmur
Şanlıurfa: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu