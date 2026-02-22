Ramazan ayıyla özdeşleşen ve hafifliğiyle bilinen güllaç, bu yıl yüksek fiyatlarla tezgahlara çıktı. Geçen yıla göre fiyatı yaklaşık yüzde 30 artan geleneksel tatlı, maliyet baskısı nedeniyle dar gelirli tüketici için daha zor ulaşılabilir hale geldi.

FİYATLAR 1.750 LİRAYA KADAR ÇIKTI

Tatlıcı vitrinlerindeki etiketler dikkat çekiyor. Geçen yıl kilogramı 1.250 lira olan Antep fıstıklı güllaç, bu yıl 1.750 liraya yükseldi. İçeriğine göre değişen güncel fiyatlar şöyle:

Antep fıstıklı güllaç: 1.750 TL

Cevizli ve fındıklı güllaç: 1.400 TL

"ARTIŞIN ANA NEDENİ KURUYEMİŞ MALİYETİ"

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir, fiyat artışının temel nedeninin kuruyemiş maliyetlerindeki yükseliş olduğunu söyledi. Taşdemir, NTV'ye yaptığı açıklamada üretici maliyetlerini şu sözlerle özetledi:

"Bir kilogram fıstık şu anda 2 bin 300 - 2 bin 400 lira bandında."

Kuruyemiş fiyatlarındaki artışın üretim maliyetlerini doğrudan etkilediği ve bu durumun satış fiyatlarına yansıdığı belirtiliyor.

"BİLİNDİK YERLERDEN ALIN" UYARISI

Artan fiyatlar nedeniyle vatandaşların daha ucuz ve merdiven altı üretimlere yönelebileceği riskine dikkat çeken Taşdemir, özellikle sütün ve kullanılan malzemelerin kalitesinin sağlık açısından kritik olduğunu vurguladı.

Mehmet Ali Taşdemir, "Bilindik işletmelerden ihtiyaçlarını giderirlerse daha sağlıklı bir ramazan, daha sağlıklı bir bayram geçiririz" ifadelerini kullanarak tüketicilere uyarıda bulundu.