Küresel piyasalar, yeni haftaya yoğun veri takvimi ve kritik gelişmelerle başlıyor. ABD’de teknoloji devlerinin bilançoları, Avrupa’da açıklanacak enflasyon verileri ve jeopolitik cephedeki gelişmeler, varlık fiyatlamalarında belirleyici olacak. İşte yatırımcıların radarındaki 5 önemli başlık...

1. NVIDIA BİLANÇOSU AÇIKLANIYOR

Nvidia, çarşamba günü çeyreklik finansal sonuçlarını duyuracak. Özellikle yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliği ve şirket kârlılığına ilişkin beklentiler, hisse performansı üzerinde etkili olabilir.

Son dönemde “Muhteşem Yedili” olarak anılan büyük teknoloji hisselerinde görülen dalgalanma nedeniyle, bilanço sonuçlarının teknoloji sektörü genelinde yön tayin edici olması bekleniyor.

2. JEOPOLİTİK RİSKLER YENİDEN ÖN PLANDA

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin dördüncü yılına girilmesiyle birlikte savaşın seyri piyasalar açısından önemini koruyor. Orta Doğu’daki gerilim ve İran’a yönelik olası adımlar da özellikle petrol fiyatlarında ve riskli varlıklarda oynaklığa neden olabilir.

Son dönemde altın fiyatları ve savunma sanayi hisselerindeki hareketlilik, artan jeopolitik risk algısına işaret ediyor.

3. ENFLASYON VERİLERİ VE MERKEZ BANKALARI

Hafta boyunca açıklanacak enflasyon verileri, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentileri şekillendirebilir.

Avustralya’da duyurulacak TÜFE rakamları, ülkenin merkez bankasının para politikası adımlarına dair sinyal verebilir. Japonya’da ise Tokyo enflasyon verisi izlenecek.

Avrupa tarafında Almanya, Fransa ve İspanya’dan gelecek enflasyon verileri, faiz patikasına ilişkin beklentiler açısından kritik olacak.

4. İNGİLTERE’DE SEÇİM GÜNDEMİ

İngiltere’nin Manchester kentinde yapılacak seçimler, Başbakan Keir Starmer üzerindeki siyasi baskıyı artırabilir. Olası bir LIDER değişimi ya da maliye politikası yönündeki değişim sinyalleri, İngiliz tahvilleri ve sterlin üzerinde etkili olabilir.

5. ECB’DE GÖREV SÜRESİ TARTIŞMASI

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın görev süresine ilişkin çıkan haberler Avrupa piyasalarında yakından izleniyor. Lagarde görevini tamamlayacağını açıklamış olsa da, olası yönetim değişimi senaryoları fiyatlamalara yansıyabilir.

Yeni haftada hem makroekonomik veriler hem de siyasi ve jeopolitik gelişmeler, küresel piyasalarda yön arayışını belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor.