Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan "500 bin sosyal konut" projesinde kura çekimleri devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen program kapsamında hak sahiplerini belirleyen kura süreci 29 Aralık'ta başlamıştı.

Son olarak Bursa'da gerçekleştirilen kura çekiminde 17 bin 225 konutun hak sahipleri belirlendi. Süreç batı illerine doğru ilerlerken, şu ana kadar 69 ilde toplam 312 bin 290 konut için kura tamamlandı.

23-27 ŞUBAT HAFTASINDA 5 İLDE KURA ÇEKİLECEK

Yeni haftada Ege ve Akdeniz bölgelerinde 5 ilde daha kura çekimi yapılacak. Takvime göre 24 Şubat Salı günü Uşak'ta 2 bin 558, Aydın'da 6 bin 973 konut için kura gerçekleştirilecek.

25 Şubat Çarşamba günü Isparta'da 2 bin 889 konutun hak sahipleri belirlenecek. 26 Şubat Perşembe günü Burdur'da 2 bin 206 konut için kura çekimi yapılacak. Haftanın son gününde ise 27 Şubat Cuma günü Denizli'de 6 bin 370 konutun hak sahipleri belli olacak.

Bu kapsamda 23-27 Şubat haftasında toplam 20 bin 996 konut için kura çekilmiş olacak. 1 Mart itibarıyla kura yapılan il sayısının 74'e, hak sahibi belirlenen toplam konut sayısının ise 333 bin 286'ya ulaşması bekleniyor.

BÜYÜKŞEHİRLERİN KURA TAKVİMİ BEKLENİYOR

İstanbul, Ankara ve İzmir için kura tarihleri ise henüz açıklanmadı. En yüksek başvuru sayısının bulunduğu bu üç büyükşehirde kura takvimi, TOKİ tarafından ilan edilecek programa göre netleşecek.