Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ocak Ayı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, 2025'in son çeyreğinde Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 45 bin 447 TL olarak ölçüldü.

Ocak 2026 itibarıyla son bir yılda konut fiyatlarında nominal artış oranı yüzde 27,7 oldu. Ancak enflasyondan arındırılmış verilere göre yıllık bazda yüzde 2,3 reel düşüş gerçekleşti.

METREKARE FİYATI EN DÜŞÜK İLLER

İller bazında incelendiğinde metrekare fiyatı en düşük 15 şehir şu şekilde sıralandı:

Ağrı: 20 bin 205 TL

Mardin: 20 bin 338 TL

Adıyaman: 22 bin 293 TL

Şırnak: 22 bin 500 TL

Malatya: 22 bin 581 TL

Siirt: 22 bin 727 TL

Bitlis: 23 bin 298 TL

Osmaniye: 23 bin 418 TL

Şanlıurfa: 23 bin 695 TL

Kars: 24 bin 264 TL

Kilis: 24 bin 363 TL

Kırşehir: 24 bin 489 TL

Yozgat: 24 bin 549 TL

Bingöl: 24 bin 898 TL

Erzurum: 25 bin TL

20 BİN TL'NİN ALTINDA İL KALMADI

TCMB'nin değerlendirmesine konu olan kentlerde metrekare fiyatı 20 bin TL’nin altına düşen il bulunmadı.

En düşük fiyatlı şehirler arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin ağırlıkta olduğu görülürken; Osmaniye, Kırşehir ve Yozgat gibi Orta Anadolu şehirleri de listede yer aldı.

Mardin, Malatya, Şanlıurfa ve Erzurum gibi büyükşehir statüsündeki iller de en ucuz şehirler arasında bulunuyor.

Öte yandan Güneydoğu'da Gaziantep 29 bin 307 TL, Diyarbakır ise 32 bin 989 TL metrekare fiyatıyla bölge ortalamasının üzerinde konumlandı.

METREKARE FİYATI EN YÜKSEK İLLER

Metrekare fiyatı en yüksek 15 şehir ise şöyle sıralandı:

Muğla: 76 bin 618 TL

İstanbul: 74 bin 100 TL

Antalya: 50 bin 363 TL

İzmir: 49 bin 543 TL

Çanakkale: 47 bin 332 TL

Aydın: 44 bin 305 TL

Balıkesir: 42 bin 794 TL

Edirne: 41 bin 324 TL

Ankara: 41 bin 280 TL

Bartın: 40 bin 361 TL

Kırklareli: 39 bin 644 TL

Kocaeli: 39 bin 221 TL

Denizli: 37 bin 903 TL

Tekirdağ: 37 bin 561 TL

Bolu: 37 bin 500 TL

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Üç büyükşehirle birlikte Ege ve Akdeniz sahillerindeki turizm merkezleri en pahalı iller arasında yer almaya devam etti.

Bartın, Kırklareli, Denizli, Tekirdağ ve Bolu gibi şehirlerin ilk 15'te bulunması dikkat çekerken; Bursa, Samsun, KONYA, Adana ve Mersin gibi büyükşehirlerin listede yer almaması öne çıkan diğer detaylar arasında yer aldı.

