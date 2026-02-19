Konut fiyatlarında iller arasındaki makas dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Ocak Ayı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatı 45 bin 447 TL olurken, yıllık bazda nominal artış yüzde 27,7 olarak gerçekleşti. Ancak enflasyondan arındırıldığında konut fiyatlarında yüzde 2,3'lük reel düşüş kaydedildi. Verilerle birlikte metrekare fiyatı en ucuz ve en pahalı iller de netleşti. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ocak Ayı Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, 2025'in son çeyreğinde Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 45 bin 447 TL olarak ölçüldü.
Ocak 2026 itibarıyla son bir yılda konut fiyatlarında nominal artış oranı yüzde 27,7 oldu. Ancak enflasyondan arındırılmış verilere göre yıllık bazda yüzde 2,3 reel düşüş gerçekleşti.
METREKARE FİYATI EN DÜŞÜK İLLER
İller bazında incelendiğinde metrekare fiyatı en düşük 15 şehir şu şekilde sıralandı:
Ağrı: 20 bin 205 TL
Mardin: 20 bin 338 TL
Adıyaman: 22 bin 293 TL
Şırnak: 22 bin 500 TL
Malatya: 22 bin 581 TL
Siirt: 22 bin 727 TL
Bitlis: 23 bin 298 TL
Osmaniye: 23 bin 418 TL
Şanlıurfa: 23 bin 695 TL
Kars: 24 bin 264 TL
Kilis: 24 bin 363 TL
Kırşehir: 24 bin 489 TL
Yozgat: 24 bin 549 TL
Bingöl: 24 bin 898 TL
Erzurum: 25 bin TL
20 BİN TL'NİN ALTINDA İL KALMADI
TCMB'nin değerlendirmesine konu olan kentlerde metrekare fiyatı 20 bin TL’nin altına düşen il bulunmadı.
En düşük fiyatlı şehirler arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin ağırlıkta olduğu görülürken; Osmaniye, Kırşehir ve Yozgat gibi Orta Anadolu şehirleri de listede yer aldı.
Mardin, Malatya, Şanlıurfa ve Erzurum gibi büyükşehir statüsündeki iller de en ucuz şehirler arasında bulunuyor.
Öte yandan Güneydoğu'da Gaziantep 29 bin 307 TL, Diyarbakır ise 32 bin 989 TL metrekare fiyatıyla bölge ortalamasının üzerinde konumlandı.
METREKARE FİYATI EN YÜKSEK İLLER
Metrekare fiyatı en yüksek 15 şehir ise şöyle sıralandı:
Muğla: 76 bin 618 TL
İstanbul: 74 bin 100 TL
Antalya: 50 bin 363 TL
İzmir: 49 bin 543 TL
Çanakkale: 47 bin 332 TL
Aydın: 44 bin 305 TL
Balıkesir: 42 bin 794 TL
Edirne: 41 bin 324 TL
Ankara: 41 bin 280 TL
Bartın: 40 bin 361 TL
Kırklareli: 39 bin 644 TL
Kocaeli: 39 bin 221 TL
Denizli: 37 bin 903 TL
Tekirdağ: 37 bin 561 TL
Bolu: 37 bin 500 TL
LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
Üç büyükşehirle birlikte Ege ve Akdeniz sahillerindeki turizm merkezleri en pahalı iller arasında yer almaya devam etti.
Bartın, Kırklareli, Denizli, Tekirdağ ve Bolu gibi şehirlerin ilk 15'te bulunması dikkat çekerken; Bursa, Samsun, KONYA, Adana ve Mersin gibi büyükşehirlerin listede yer almaması öne çıkan diğer detaylar arasında yer aldı.
