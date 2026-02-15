Ticaret Bakanlığı'nın emlak piyasasında şeffaflığı artırmak ve spekülatif fiyat artışlarını engellemek amacıyla devreye aldığı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), artık satılık taşınmaz ilanları için de zorunlu hale geliyor.

Kiralık konut ilanlarında 1 Ocak 2025 itibarıyla uygulanmaya başlayan sistem, ikinci aşamaya geçerek 15 Şubat itibarıyla ülke genelinde satılık konut ve iş yeri ilanlarını da kapsayacak. Böylece ilan platformlarında yayımlanan satılık taşınmazlar, doğrudan mülkiyet bilgileriyle eşleştirilerek doğrulanmış şekilde yayınlanacak.

SATILIK İLANLARDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Yeni uygulamayla birlikte ilan sitelerinde yer alan satılık konut ve iş yeri ilanları, tapu ve mülkiyet kayıtlarıyla entegre edilecek. Bu adımın temel amacı; sahte ilanların, fiyat manipülasyonlarının ve kayıt dışı aracılık faaliyetlerinin önüne geçmek.

Kiralık ilanlarda başlayan sistemin satılık taşınmazlara genişletilmesiyle birlikte sektör genelinde daha sıkı bir denetim süreci devreye girmiş olacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YETKİLENDİRME ZORUNLU

Yeni dönemde taşınmaz sahipleri, e-Devlet sistemi üzerinden mülklerini seçerek emlak işletmelerine yetki verecek.

Yetkilendirme yapılmadan ilan yayımlanamayacak. Böylece; Yetkisiz kişilerin ilan açması engellenecek, sahte hesaplarla fiyat şişirme girişimleri önlenecek, kayıt dışı emlak aracılığı büyük ölçüde sona erecek.

Doğrulama sürecini tamamlayan ilanlarda "EİDS'den yetki doğrulaması yapıldı" ibaresi yer alacak. Mülk sahipleri, verdikleri yetkiyi yine e-Devlet üzerinden iptal edebilecek. Yetki süresi asgari 3 ay olarak uygulanacak ve talep edilmesi halinde uzatılabilecek.

"KAÇAK AYAKÇILAR TAMAMEN ORTADAN KALKACAK"

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Başkanı Hacı Ali Taylan, düzenlemenin sektöre ciddi disiplin getireceğini belirtti.

Taylan, özellikle yetkisiz çalışan kişilerin sistem dışına itileceğini vurgulayarak, "Kaçak 'Ayakçı' dediğimiz yetkisiz emlakçılar tamamen ortadan kalkacak. İlan platformlarında çok sayıda sahte ilan olabiliyor. Bu düzenleme dolandırıcılıkların önüne geçecek. Kiralık konutların ardından satılık taşınmazlar için de uygulamanın başlaması hem tüketici hem de sektör açısından son derece olumlu sonuçlar doğuracak" ifadelerini kullandı.