Gayrimenkul sektöründe sahte ve yetkisiz ilanların önüne geçmek amacıyla geçen yıl kiralık konutlar için devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) kapsamı genişletiliyor. 15 Şubat itibarıyla uygulama satılık konut ve arsa ilanlarını da kapsayacak. Yeni düzenlemeyle birlikte mal sahipleri, satış ilanı verebilmek için sistemi kullanmak zorunda olacak.

15 ŞUBAT'TA ZORUNLU HALE GELİYOR

Daha önce yalnızca kiralık ilanlarda uygulanan sistem, artık satılık konut ve arsa ilanlarında da geçerli olacak. EİDS, satılık ilanlar için 1 Şubat'ta üç pilot şehirde test edilmişti. 15 Şubat itibarıyla ise Türkiye genelinde zorunlu olarak uygulanacak.

İLAN SAYISINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, piyasada yaklaşık 1 milyon satılık gayrimenkul ilanı bulunduğunu belirterek, düzenleme sonrası ilan sayısında yüzde 20'ye yakın düşüş yaşanabileceğini ifade etti.

Özelmacıklı, "1 Şubat'ta pilot uygulama üç ilde başladı. 15 Şubat itibarıyla gerek satılık konutlarda gerek satılık arsalarda elektronik ilan doğrulama sistemi tüm ilanlarda geçerli olacak. Satılıkta ilan sayılarında yüzde 20'lik bir düşüş öngörüyoruz" dedi.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Sistemde yetki vermek için e-Devlet üzerinden Web Tapu’ya giriş yapılıyor. Yetki işlemleri bölümünden kişi kendisine, bir yakınına ya da emlakçıya satış yetkisi tanımlayabiliyor.

Yetki tanımlandıktan sonra internet üzerinden ilan açılabiliyor. Verilen yetki belgesi ise en fazla 3 ay süreyle geçerli olacak.