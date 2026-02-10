Türkiye genelinde kira fiyatlarının konut kredisi taksitleriyle yarıştığı bir dönemde, bankacılık sektöründen beklenen büyük hamle geldi. 10 Şubat 2026 itibarıyla Merkez Bankası'nın faiz indirim sinyallerini önceden fiyatlayan dev bankalar, konut kredisi faiz oranlarında keskin bir düşüşe giderek "kira öder gibi" ev sahibi olmanın kapılarını araladı.

PSİKOLOJİK SINIR AŞILDI: %2,50 ALTI RESMEN GÖRÜLDÜ

Konut kredisi faizlerindeki düşüş trendi, özel bankaların peş peşe yaptığı güncellemelerle yeni bir boyuta taşındı. Akbank, faiz oranlarını %2,49 seviyesine çekerek piyasada liderliği ele alırken, ev hayali kuran yatırımcılar için en avantajlı tekliflerden birine imza attı. Bu hamleye gecikmeden yanıt veren İş Bankası ise daha önce %2,60 seviyesinde olan konut kredisi faiz oranını %2,50 seviyesine indirerek rekabetteki yerini sağlamlaştırdı. Sektördeki bu "faiz savaşı", aylık taksit ödemelerinin ödenebilir seviyelere gerilemesini sağlayarak konut satışlarında beklenen canlanmanın fitilini ateşledi.

KATILIM BANKALARI YARIŞTAN KOPMUYOR

Sadece özel mevduat bankaları değil, faizsiz finans prensibiyle çalışan katılım bankaları da bu tarihi indirim dalgasına eşlik ediyor. Güncel verilere göre Vakıf Katılım kâr payı oranlarını %2,54 seviyesine çekerken, Kuveyt Türk %2,55 oranıyla konut finansmanı pazarındaki iddialı duruşunu sürdürüyor. Bankalar arasındaki bu yoğun rekabet, 1 milyon TL'lik bir kredide toplam faiz yükünü geçtiğimiz yıla oranla ciddi miktarda azaltırken, vatandaşın "kira mı ödeyeyim yoksa kendi evimin taksitini mi?" sorusuna net bir cevap veriyor.

HEDEF YIL SONUNDA %2,00 SEVİYELERİ

Piyasa uzmanları ve banka genel müdürleri, bu düşüş ivmesinin sadece bir başlangıç olduğu görüşünde birleşiyor. 2026 yılının başında Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı gevşeme adımlarıyla başlayan bu sürecin, yılın ikinci yarısında da devam etmesi ve konut kredisi faizlerinin yıl sonunda %2,00 bandına kadar gerilemesi bekleniyor. Uzmanlar, "şimdi al, faiz düştükçe yapılandır" stratejisinin, artan konut fiyatlarından korunmak isteyen yatırımcılar için en rasyonel model olduğunu vurguluyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Faiz indirimleri taksitleri ne kadar düşürdü?

Faizlerin %2,99'dan %2,49'a gerilemesi, 120 ay vadeli 1 milyon TL'lik bir kredinin aylık taksitinde yaklaşık 4.500 TL'lik bir tasarruf sağladı.

İş Bankası'nın indirimi eski kredileri kapsıyor mu?

Bankaların indirimli oranları yeni başvurular için geçerlidir; ancak mevcut krediler faizler daha da düştüğünde yapılandırma yoluyla güncellenebilir.

Hangi banka şu an en ucuz?

Mevcut verilere göre Akbank %2,49 oranıyla özel bankalar arasında en düşük maliyetli konut kredisini sunmaktadır.