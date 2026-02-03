Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Şubat 2026 döneminde uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Konut, iş yeri ve dükkan kiralarında yapılacak zamlar, 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Sözleşmesini bu ay yenileyecek milyonlarca kiracı için yeni oran belli olurken, örnek kira artışı hesaplaması da ortaya çıktı.

KİRA ARTIŞ ORANI 2026 ŞUBAT AYINDA NE KADAR OLDU?

Ocak ayında kira artış tavanı yüzde 34,88 seviyesinde gerçekleşmişti. Yılın ilk enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Şubat ayı kira zam oranı da belirlendi.

Yüzde 25'lik zam sınırının kaldırılmasının ardından kira artışları, yeniden 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor. Buna göre Şubat ayında 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 33,98 oldu.

ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 30.000 TL

Şubat kira zam oranı: %33,98

Artış tutarı: 10.194 TL

Zamlı kira bedeli: 40.194 TL