Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ocak ayı enflasyon verileri kira artış oranlarını da doğrudan etkiledi. Ocak ayında enflasyon aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 30,65 olarak gerçekleşirken, bu verilerle birlikte Şubat ayında uygulanacak kira zam oranı da netleşti. Yüzde 25'lik zam sınırının kaldırılmasının ardından konut, iş yeri ve dükkan kiralarında artışlar 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya devam ediyor. Peki, Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar!

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte Şubat 2026 döneminde uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Konut, iş yeri ve dükkan kiralarında yapılacak zamlar, 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Sözleşmesini bu ay yenileyecek milyonlarca kiracı için yeni oran belli olurken, örnek kira artışı hesaplaması da ortaya çıktı.

Ev sahibi ve kiracıları doğrudan ilgilendiriyor! 2026 Şubat ayı kira zam oranı belli oldu 1

KİRA ARTIŞ ORANI 2026 ŞUBAT AYINDA NE KADAR OLDU?

Ocak ayında kira artış tavanı yüzde 34,88 seviyesinde gerçekleşmişti. Yılın ilk enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Şubat ayı kira zam oranı da belirlendi.

Ev sahibi ve kiracıları doğrudan ilgilendiriyor! 2026 Şubat ayı kira zam oranı belli oldu 2

Yüzde 25'lik zam sınırının kaldırılmasının ardından kira artışları, yeniden 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor. Buna göre Şubat ayında 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 33,98 oldu.

Ev sahibi ve kiracıları doğrudan ilgilendiriyor! 2026 Şubat ayı kira zam oranı belli oldu 3

ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Mevcut kira bedeli: 30.000 TL
Şubat kira zam oranı: %33,98
Artış tutarı: 10.194 TL
Zamlı kira bedeli: 40.194 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERSermaye artırımı kararı alan MMC Sanayi (MMCAS) hisseleri tavan oldu!Sermaye artırımı kararı alan MMC Sanayi (MMCAS) hisseleri tavan oldu!
PARTNERRUBNS'in sermaye tavanı artışına onay! Hisselerde ters tepkiRUBNS'in sermaye tavanı artışına onay! Hisselerde ters tepki