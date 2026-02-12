Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Eskişehir’de inşa edilen toplam 6.025 sosyal konut için hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Çekiliş süreci şeffaflık ilkesi doğrultusunda canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirilecek.

Eskişehir’de uzun süredir kura tarihini bekleyen binlerce başvuru sahibi, 13 Şubat’ta yapılacak çekiliş sonrası sonuç ekranına kilitlenecek.

TOKİ Eskişehir kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

Eskişehir TOKİ kura çekilişi 13 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak. Çekilişin saat bilgisi TOKİ tarafından duyurulacak olup süreç resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Böylece başvuru sahipleri kura çekimini anlık olarak takip edebilecek.

TOKİ Eskişehir kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar aynı gün içerisinde erişime açılacak. Başvuru sahipleri;

TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden

e-Devlet kapısı aracılığıyla

T.C. kimlik numarası ile sorgulama ekranından hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından sözleşme imzalama süreci ve ödeme takvimiyle ilgili detaylar da TOKİ tarafından ayrıca ilan edilecek.

Başvuru bedelleri ne zaman iade edilecek?

Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri, kura takviminin tamamlanmasının ardından ilgili bankalar aracılığıyla iade edilecek. İade süreciyle ilgili resmi duyurular TOKİ tarafından yapılacak.