Halkbank üzerinden başvuru yapan vatandaşlar için banka birden fazla pratik seçenek sunuyor. İade işlemleri için banka şubelerine gitmenize gerek kalmadan şu kanalları kullanabilirsiniz:

Halkbank İnternet Sitesi: Halkbank'ın resmi web sitesinde bulunan özel "TOKİ Başvuru İade" ekranına T.C. Kimlik numaranız ve telefon numaranızla giriş yaparak iade talebinde bulunabilirsiniz.

Mobil Bankacılık: Halkbank Mobil uygulamasında "Ödemeler" sekmesi altından iade durumunuzu kontrol edebilir ve tutarı hesabınıza aktarabilirsiniz.

Halkbank ATM’leri: Kartsız işlem menüsünü kullanarak nakit iadenizi alabilirsiniz.

TOKİ Başvuru Parası İadesi ATM'den Nasıl Alınır? (Adım Adım)

Başvuru bedelinizi ATM üzerinden kartsız işlem ile almak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir:

Giriş: ATM üzerindeki "Giriş" veya "Kartsız İşlem" tuşuna basın.

Menü Seçimi: Menüden sırasıyla "Ödemeler" > "TOKİ İşlemleri" veya doğrudan "TOKİ Başvuru İade" seçeneğini bulun.

Kimlik Bilgileri: T.C. Kimlik numaranızı hatasız bir şekilde girin.

Telefon Doğrulama: Başvuru sırasında verdiğiniz cep telefonu numaranızı girin.

SMS Onayı: Telefonunuza gelen tek kullanımlık güvenlik kodunu ekrana girin.

Nakit İade: Ekranda beliren 5.000 TL'lik tutarı onaylayarak paranızı teslim alın.