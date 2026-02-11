TOKİ kura çekilişlerinin tamamlanmasıyla birlikte, ismi projede yer almayan binlerce vatandaş için 5.000 TL tutarındaki başvuru ücreti iade süreci başladı. Hak sahibi olamayan vatandaşlar, banka şubelerinde sıra beklemeden paralarını ATM veya dijital kanallar üzerinden kolayca geri alabiliyor.
Halkbank üzerinden başvuru yapan vatandaşlar için banka birden fazla pratik seçenek sunuyor. İade işlemleri için banka şubelerine gitmenize gerek kalmadan şu kanalları kullanabilirsiniz:
Halkbank İnternet Sitesi: Halkbank'ın resmi web sitesinde bulunan özel "TOKİ Başvuru İade" ekranına T.C. Kimlik numaranız ve telefon numaranızla giriş yaparak iade talebinde bulunabilirsiniz.
Mobil Bankacılık: Halkbank Mobil uygulamasında "Ödemeler" sekmesi altından iade durumunuzu kontrol edebilir ve tutarı hesabınıza aktarabilirsiniz.
Halkbank ATM’leri: Kartsız işlem menüsünü kullanarak nakit iadenizi alabilirsiniz.
TOKİ Başvuru Parası İadesi ATM'den Nasıl Alınır? (Adım Adım)
Başvuru bedelinizi ATM üzerinden kartsız işlem ile almak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterlidir:
Giriş: ATM üzerindeki "Giriş" veya "Kartsız İşlem" tuşuna basın.
Menü Seçimi: Menüden sırasıyla "Ödemeler" > "TOKİ İşlemleri" veya doğrudan "TOKİ Başvuru İade" seçeneğini bulun.
Kimlik Bilgileri: T.C. Kimlik numaranızı hatasız bir şekilde girin.
Telefon Doğrulama: Başvuru sırasında verdiğiniz cep telefonu numaranızı girin.
SMS Onayı: Telefonunuza gelen tek kullanımlık güvenlik kodunu ekrana girin.
Nakit İade: Ekranda beliren 5.000 TL'lik tutarı onaylayarak paranızı teslim alın.