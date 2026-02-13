Kentte daha önce 15 Ocak 2025'te yüzde 35, 12 Eylül 2025'te ise yüzde 30 oranında artış yapılmıştı.

TAM BİLET VE ABONMAN ÜCRETLERİ

Yeni zamla birlikte en çok kullanılan ulaşım kalemlerindeki artış şu şekilde gerçekleşti:

Elektronik Tam Bilet: 35 liradan 42 liraya yükseldi.

MAVI Kart (Aylık Abonman): 2 bin 748 liradan 3 bin 298 liraya çıktı.

METROBÜS VE MARMARAY TARİFESİ

Raylı sistemler ve metrobüs hattında da mesafe bazlı ücretler güncellendi:

Metrobüs: 1 duraklık ücret 30,07 liraya, 34-43 durak arası yolculuk ise 62,35 liraya yükseltildi.

Marmaray: En kısa mesafe (1-7 istasyon) 34 lira olurken, en uzun mesafe (36-43 istasyon) 74,70 lira olarak belirlendi.

TAKSİ VE MİNİBÜS ÜCRETLERİNDE SON DURUM

Taksimetre ve minibüs tarifeleri de yüzde 20 oranında artırıldı:

Taksi: Açılış ücreti 65,40 liraya, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti ise 210 liraya yükseldi. Kilometre başına mesafe ücreti ise 43,56 lira oldu.

Minibüs: Kısa mesafe (0-4 km) ücreti 39 liraya çıkarken, öğrenci ücreti 25 lira olarak güncellendi.

DENİZ YOLU VE SERVİS TAŞIMACILIĞI

Deniz Yolu: Üsküdar-Eminönü hattı 53,20 lira, Kadıköy-Eminönü/Beşiktaş hatları 59,28 lira, Bostancı-Adalar seferi ise 156,26 lira oldu.

Okul Servisleri: 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya yükseldi.

Personel Servisleri: 1757 liradan 2 bin 284,54 liraya çıkarıldı.