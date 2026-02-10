Borsa İstanbul, Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. (BESTE) paylarının 11 Şubat 2026 itibarıyla Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacağını ve şirketin aynı tarihten itibaren 8 endekse dahil edileceğini duyurdu.
Borsa İstanbul, 10 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı duyuruyla, Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. (BESTE) paylarına ilişkin endeks değişikliklerini kamuoyuna açıkladı.
Açıklamaya göre BESTE payları, 11 Şubat Çarşamba günü itibarıyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
8 ENDEKSE BİRDEN DAHİL EDİLECEK
Borsa İstanbul'un duyurusunda, Best Brands Grup Enerji paylarının işlem görmeye başlamasıyla birlikte sekiz farklı endeks kapsamına alınacağı bildirildi.
Buna göre şirket payları şu endekslere dahil edilecek;
-BIST Tüm
-BIST Tüm-100
-BIST Ana
-BIST Halka Arz
-BIST Katılım Tüm
-BIST Hizmetler
-BIST Elektrik
-BIST İstanbul
Endeks hesaplamalarında, şirketin 188,2 milyon adet payı ile yüzde 29 fiili dolaşım oranı esas alınacak.