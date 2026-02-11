Hollanda merkezli Heineken, küresel operasyonlarında kapsamlı bir yeniden yapılanmaya giderek gelecek iki yıl içinde 5 bin ile 6 bin arasında çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, operasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve karlılığın sürdürülebilmesi için işten çıkarmaların kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Şirketin küresel operasyonlarında kapsamlı bir yeniden yapılanmaya giderek gelecek iki yıl içinde 5 bin ile 6 bin arasında çalışanı işten çıkaracağı aktarıldı.

Heineken, bir süredir küresel bira tüketimindeki azalma ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle zorlu bir dönem geçirirken, geçen yıl dünya genelindeki satış hacmi yaklaşık yüzde 1,2 geriledi.

Özellikle Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa pazarlarındaki talep daralması şirket bilançosu üzerinde ciddi baskı oluşturmaya devam etti.

Buna rağmen şirket, 2025 yılını yaklaşık 34,2 milyar avro ciro ve 1,9 milyar avro net kar ile kapattı.

DİJİTALLEŞME VE YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Dünya genelinde 190 ülkede yaklaşık 87 bin kişiye istihdam sağlayan Heineken, yeni stratejisi kapsamında pazarlama ve operasyonel süreçlerde yapay zeka ve dijitalleşmeye ağırlık verecek.

Tasarruf tedbirleri kapsamında bazı bira fabrikalarının kapatılması planlanırken, hangi ülkelerdeki tesislerin ve hangi birimlerin bu karardan etkileneceği henüz netlik kazanmadı.

Şirket, bu yeni yapılanma ile yıllık bazda 400 ila 500 milyon avro arasında tasarruf sağlamayı hedefliyor. Heineken, geçen ekim ayında da toplamda 2 milyar avroluk bir maliyet azaltma programı açıklamıştı. Bu kapsamda sadece Amsterdam’daki genel merkezde 400 pozisyonun ortadan kaldırılması bekleniyor.

