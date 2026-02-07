Sektör analiz şirketi IBISWorld verilerine göre, dondurma sektörü 2025 yılında yüzde 0,9 gibi sınırlı bir büyüme kaydetse de, kâr marjları hızla eriyor. Süt fiyatlarındaki artış ve özellikle Kanada menşeli süt ürünlerine uygulanan gümrük tarifeleri, tereyağı ve süt maliyetlerini tırmandırarak perakendecileri zor durumda bırakıyor.

CREAMY TREATS MASAYA "İFLAS" KARTINI KOYDU

Kuzey Kaliforniya merkezli Creamy Treats Inc., 2 Şubat tarihinde ABD Kuzey Kaliforniya İflas Mahkemesi’ne başvurarak iflas koruması talep etti. Şirketin mahkemeye sunduğu dosyada dikkat çeken mali detaylar ise şöyle:

Varlıklar: 500 bin - 1 milyon dolar arası.

Borçlar: 100 bin - 500 bin dolar arası.

98 BİN DOLARLIK ALACAKLA HALİL BUDAN LİSTEDE

İflas dosyasında en çok dikkat çeken ayrıntı ise alacaklılar listesi oldu. Bir iş hukuku davası nedeniyle şirketten 98 bin dolar alacağı bulunan Halil Budan, teminatsız alacaklı olarak kayıtlara geçti. Budan’ın yanı sıra Square Financial Services da 27 bin dolarlık alacağıyla listede yer aldı.

İSİM KARIŞIKLIĞINA "CREAM"DEN SERT YALANLAMA

İflas haberlerinin ardından, bölgenin tanınmış markası Cream zinciriyle ilgili ortaya atılan "iflas etti" iddiaları üzerine kurucu ortak Jimmy Shamieh bir açıklama yaptı. Shamieh, "Creamy Treats ile Cream tamamen bağımsız şirketlerdir. İflas eden Creamy Treats, BIZIM bağımsız bir lisanslı işletmecimizdir. Cream markası 16 yıldır başarıyla yoluna devam etmektedir," diyerek iddiaları yalanladı.

SEKTÖRDE KAPANIŞ DALGASI YAYILIYOR

Ekonomik baskılar sadece Creamy Treats ile sınırlı değil:

Dairy Queen: Teksas’ta yaklaşık 30 şubesini franchise yükümlülükleri nedeniyle kapattı.

M&M Custard LLC: Freddy’s Frozen Custard & Steakburgers işletmecisi de geçtiğimiz yıl iflas koruma başvurusunda bulunarak şube kapatma kararı almıştı.

