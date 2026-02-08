Reuters'ta yer alan habere göre, Almanya merkezli otomotiv devi BMW, motor marş sisteminde tespit edilen aşırı ısınma riski nedeniyle ABD genelinde 87 bin 394 aracı geri çağırma kararı aldı.

MARŞ MOTORUNDA AŞIRI ISINMA RİSKİ

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi NHTSA tarafından yapılan açıklamada, bazı BMW araçlarda marş motorunda meydana gelen iç aşınma nedeniyle kullanım sırasında aşırı ısınma oluşabildiği belirtildi. Yetkililer, bu durumun olumsuz koşullar altında yangın riskine yol açabileceği uyarısında bulundu.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM YAPILACAK

Tespit edilen kusurun giderilmesi amacıyla ABD'deki BMW bayilerinin, geri çağırma kapsamındaki tüm araçların marş motorlarını ücretsiz olarak değiştireceği bildirildi. NHTSA, araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini ve işlemin standart bir servis kampanyası kapsamında gerçekleştirileceğini vurguladı.

BİLDİRİMLER 24 MART’TA BAŞLAYACAK

BMW'nin, 24 Mart 2026 tarihinden itibaren araç sahiplerine yazılı bildirim göndererek geri çağırma sürecini resmen başlatacağı kaydedildi.

ŞİMDİYE KADAR KAZA YA DA YARALANMA YOK

Yetkililer, söz konusu teknik arızayla bağlantılı olarak şu ana kadar herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmediğini açıkladı. Ancak bu geri çağırma kararı, ABD'de otomotiv sektörüne yönelik teknik güvenlik denetimlerinin giderek sıkılaştığını gösteren son örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.