Togg, Euro NCAP'ten 5 yıldız alan ve Avrupa'nın en güvenli otomobilleri arasında gösterilen T10X ve T10F modelleri için kredi kampanyasının detaylarını açıkladı.

SINIRLI SAYIDA T10F İÇİN YÜZDE 0 FAİZLİ KREDİ

Bireysel kullanıcılar için T10F V2 ve T10F 4More versiyonlarında 750 bin liraya kadar, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu seçenek kapsamında aylık ödeme 62 bin 500 lira olarak hesaplanıyor.

Vade süresini uzatmak isteyen kullanıcılar için farklı kredi alternatifleri de bulunuyor. Buna göre T10F 4More modeli için 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,32 faiz oranı ve 68 bin 870 lira aylık taksit imkanı sağlanıyor.

T10F V2 için 1,7 milyon liraya kadar kredi, 48 ay vade, yüzde 2,37 faiz oranı ve 68 bin 292 lira aylık ödeme seçeneği sunuluyor.

T10F V1 modelinde ise 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,41 faiz oranı ile 52 bin 722 lira aylık ödeme imkanı bulunuyor.

KURUMSAL KULLANICILARA DAHA YÜKSEK KREDİ LİMİTİ

Kurumsal kullanıcılar için kredi limiti 1,9 milyon liraya kadar yükseliyor. T10F V2 ve T10F 4More modellerinde 750 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz ve 62 bin 500 lira aylık ödeme seçeneği geçerli.

Aynı modeller için 1,9 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,66 faiz oranı ve 72 bin 351 lira aylık taksit imkanı sunuluyor.

T10F V1 modelinde ise 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,69 faiz oranı ve 49 bin 798 lira aylık ödeme seçeneği yer alıyor.

T10X MODELLERİ İÇİN DE AVANTAJLI KAMPANYA

Bireysel kullanıcılar için T10X modellerinde de çeşitli kredi alternatifleri sunuluyor. T10X V2 için 500 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz ve 41 bin 667 lira aylık ödeme,

T10X 4More için 750 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz ve 62 bin 500 lira aylık ödeme imkânı sağlanıyor.

Uzun vadeli seçeneklerde ise T10X V2 için 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,37 faiz oranı ve 68 bin 292 lira aylık taksit öne çıkıyor.

T10X V1 modelinde 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,41 faiz oranı ve 52 bin 722 lira aylık ödeme uygulanıyor.

T10X 4More için ise 1,5 milyon liraya kadar kredi, 36 ay vade, yüzde 2,32 faiz oranı ve 68 bin 870 lira aylık taksit seçeneği sunuluyor.

