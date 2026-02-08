Siyaset kulisleri Keçiören'den gelen iddialarla hareketlendi. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği öne sürülürken, beraberinde bazı belediye meclis üyelerini de taşıyabileceği iddia edildi. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, beş meclis üyesinin istifa etmesi halinde Keçiören Belediyesi'nde meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'na geçebileceği ifade ediliyor.

Peki, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan kimdir? İşte detaylar...

ÖZARSLAN'IN AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ ÖNE SÜÜRÜLMÜŞTÜ

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenilir bir kaynaktan edindiği bilgiye dayanarak Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağını söylemişti.

Saymaz, geçtiğimiz hafta Özarslan'ı arayarak iddiaları sorduğunu, Özarslan’ın ise bu iddiayı yalanladığını belirtti. Ancak son iki gündür Özarslan'a ulaşamadığını aktaran Saymaz, "Bugün güvenilir bir kaynaktan öğrendiğime göre Özarslan, AK Parti'ye katılıyor" ifadelerini kullandı.

"EĞER BEŞ MECLİS ÜYESİ İSTİFA EDERSE..."

Saymaz'ın bir diğer paylaşımında, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın bazı belediye meclis üyeleriyle birlikte AK Parti'ye geçeceği iddiasına yer verildi.

Gazeteci Saymaz, "Eğer beş meclis üyesi istifa ederse, Keçiören Belediyesi'nde meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'na geçiyor" bilgisini paylaştı.

SAVCI SAYAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada transfer iddialarını güçlendiren ifadeler kullandı. Sayan, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Kaynağım çelik gibi… Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan Çarşamba günü AK Parti’mizde. Üç güçlü isim Sayın Cumhurbaşkanımızı ikna etmiş."

CHP KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

Son yerel seçimlerde Keçiören Belediye Başkanı olarak seçilmesiyle kamuoyunun yakından tanıdığı isimler arasına giren Dr. Mesut Özarslan, bir süredir AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialarla yeniden gündeme geldi. Bu gelişmelerle birlikte Özarslan, arama motorlarında en çok araştırılan isimler arasında yer aldı. Siyasetçi kimliğinin yanı sıra inşaat yüksek mühendisi ve akademisyen olan Özarslan, 1976 yılında dünyaya geldi.

Sivas doğumlu olan Mesut Özarslan, ilk, orta ve lise eğitimini memleketi Sivas'ta tamamladı. Üniversite eğitimini Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde alan Özarslan, akademik kariyerine aynı üniversitede devam etti. Doktora eğitimini tamamlayan Özarslan, İnşaat Yüksek Mühendisi unvanını aldı.

Meslek hayatında kamu ve özel sektörde çeşitli görevler üstlenen Dr. Mesut Özarslan, bürokrasi kariyerine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)'nde Altyapı ve Zemin Etüt Şube Müdürü olarak başladı. Zaman içinde üst düzey görevlerde bulunan Özarslan, 2005 yılında Pakistan'da yaşanan büyük depremin ardından Başbakanlık adına deprem bölgesinde Başbakanlık Koordinatörü olarak görev yaptı. Aynı zamanda kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş dünyasındaki faaliyetlerini sürdürüyor.

BELEDİYEDEKİ GÖREVLERİ

8 Nisan 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile çalışmaya başlayan Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Belko Genel Müdürü, Portaş Genel Müdürü, Portaş Yönetim Kurulu Başkanı, ABB Başdanışmanı görevlerinde bulundu. Ayrıca ASKİ Spor Asbaşkanlığı ve Fomget Kadın Futbol Takımı Asbaşkanlığı görevlerini de üstlendi.

SİYASİ GEÇMİŞİ

Siyasi kariyerinde daha önce İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İYİ Parti Kurucu Ankara İl Başkanı olarak görev alan Mesut Özarslan, bu görevlerinden istifa ettikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Keçiören Belediye Başkan Adayı olarak girdiği seçimleri kazanarak Keçiören Belediye Başkanı oldu.