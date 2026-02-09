Yapılan artışla birlikte; ikramiye ve bayram yardımları dahil olmak üzere belediye personelinin aylık ortalama geliri en düşük 64 bin TL, en yüksek ise 80 bin TL seviyesine yükseltildi. Ayrıca sözleşme süresi boyunca her 6 ayda bir, memur maaş artış oranlarına eş değer ek zam uygulanması kararlaştırıldı.

SOSYAL YARDIMLAR VE İKRAMİYELERDE REKOR ARTIŞ

Sözleşme kapsamında işçilerin sosyal haklarında da önemli düzenlemeler yapıldı:

Bayram Yardımı: Ramazan ve Kurban Bayramı yardımları 20 bin TL’den 30 bin TL’ye çıkarıldı.

İkramiyeler: Yıllık ödenen ikramiyeler; 2026’da 60 yevmiye, 2027’de 64 yevmiye ve 2028’de 68 yevmiye olarak güncellendi.

Kıdem ve Çocuk Yardımı: Kıdem primine %46 zam yapılırken, engelli çocuğu olan çalışanların çocuk yardımları %50 oranında artırıldı.

Evlilik Desteği: Evlenen çalışanlara bir çeyrek altın tutarında nakdi destek sağlandı.

TEKNİK PERSONELE UNVAN PRİMİ

Yeni dönemde; avukat, mühendis, mimar, öğretmen ve tekniker gibi teknik unvanlara sahip çalışanlar için ilk kez "unvan primi" ödemesi başlatıldı. Bunun yanı sıra işin zorluğu ve mesleki şartlara göre 15 farklı prim düzenlemesi hayata geçirilirken, personelin tamamını kapsayan hayat sigortası uygulamasının devam edeceği açıklandı.

BAŞKAN ŞAHİN: "2 MİLYONLUK AİLE BİZE EMANET"

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyeciliğin yüksek mesuliyet gerektiren bir makam olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Gaziantep ailesinin her bir mensubu bize emanet. Çalışanlarımızın yaşam standartları ve çocuklarının geleceği BIZIM önceliğimizdir. Gönül belediyeciliği ile çalışanlarımızın sesini duymaya devam ediyoruz."

Hak-İş Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ise sözleşmenin Türkiye’deki en iyi şartlardan birine sahip olduğunu belirterek, "Bu sözleşme sadece bugünü değil, çalışanlarımızın geleceğini de güvence altına almıştır," diyerek Başkan Şahin’e teşekkür etti.

Kaynak: Haber7