Kararın en çarpıcı kısmı ise bireysel kredi notlarını ilgilendiriyor. Edinilen bilgilere göre şans oyunu sitelerine sık sık para transferi yapan müşteriler, bankaların risk analiz sistemlerinde "kumar bağımlısı adayı" olarak değerlendirilecek.

Bu kişiler için uygulanacak yaptırımlar şöyle özetleniyor:

• Kredi Notu Etkisi: Bahis sitelerine düzenli para aktaranların kredi skoru olumsuz etkilenebilecek.

• Kredi Reddi: Bankalar, "makul şüphe" kriterini devreye sokarak, çekilen kredinin kumar oynamak için kullanılacağı varsayımıyla başvuruları reddedebilecek.

• Kara Liste Riski: Sürekli transfer yapan profillerin "riskli müşteri" grubuna dahil edilerek kara listeye alınması gündemde.

ÖZEL BANKALARDA İŞLEM DEVAM EDİYOR

Kamu bankalarının bu sert tutumuna karşın, özel bankalar henüz "şans oyunları" sekmesini kaldırmış değil.

Şu an için özel bankalar üzerinden belirli işlem ücretleri karşılığında transfer yapılabiliyor.

Ancak kamu bankalarının başlattığı bu akımın, BDDK düzenlemeleriyle tüm sektöre yayılıp yayılmayacağı merak konusu.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE 40 MİLYAR DOLARLIK YÜK

Yeşilay verileri, mücadelenin neden bu denli sertleştiğini gözler önüne seriyor. Kumar bağımlılığının Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin 40 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

YEDAM'a yapılan başvuruların yüzde 34'ünü kumar bağımlılığı oluştururken, kumara başlama yaşının 21'e kadar düşmesi tehlikenin boyutunu gösteriyor.