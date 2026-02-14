Haftanın en parlak performansı, her iki fon grubunda da hisse senedi ağırlıklı portföylerden geldi.

• Yatırım Fonları: En fazla yükseliş yüzde 4,73 ile "hisse senedi fonları" kategorisinde görüldü. Dikkat çekici şekilde bu hafta değer kaybeden herhangi bir yatırım fonu grubu olmadı.

• BES Fonları: Emeklilik tarafında da yüzde 5,02 getiri ile "hisse senedi" fonları liderliği göğüsledi. BES fonları genelinde de bu hafta gerileyen bir kategori bulunmadı.

HAFTANIN "EN"LERİ: KAZANDIRAN VE KAYBETTİRENLER

Fon bazlı incelemede hem devasa yükselişler hem de sert geri çekilmeler yaşandı.

Yatırım Fonları:



Kazanan: Haftanın şampiyonu, yüzde 58,12 gibi rekor bir yükseliş kaydeden Pardus Portföy BIST 30 dışı şirketler hisse senedi serbest fonu oldu.

Kaybeden: En fazla kaybettiren ise yüzde 57,62 düşüşle Yapı Kredi Portföy Akatlar serbest (döviz) özel fon olarak kayıtlara geçti.

Emeklilik (BES) Fonları:

Kazanan: Yüzde 6,95 getiri sağlayan HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ hisse senedi grup emeklilik yatırım fonu haftanın birincisi oldu.

Kaybeden: Gümüş piyasasındaki hareketliliğin etkisiyle, Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ gümüş katılım emeklilik yatırım fonu yüzde 5,18 azalarak haftanın en çok kaybettireni oldu.



Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.