Vakıf GYO, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde 126,4 milyon TL net kar elde etti.

Dokuz aylık dönemdeki düzeltilmiş 654,1 milyon TL net kar rakamıyla birlikte, şirketin 12 aylık toplam net karı 780,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde (2024/12) 3,98 milyar TL olarak düzeltilen net kara oranla yıllık bazda bir düşüş görülse de şirket operasyonel karlılığını korumayı başardı.

OPERASYONEL KARLILIKTA POZİTİF İVME

Gelir tablosu incelendiğinde, şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği karlılıkta iyileşme görüldü:

• FAVÖK: Yıllık bazda yüzde 24 artış göstererek 1,40 milyar TL seviyesine ulaştı.

• Brüt Kar: Geçen yıla göre yüzde 15 artışla 1,76 milyar TL oldu.

• Esas Faaliyet Karı: Şirket 12 aylık dönemde 1,40 milyar TL net esas faaliyet karı elde etti.

• Hasılat: Yıllık bazda yüzde 66 oranında bir azalışla 2,67 milyar TL olarak kaydedildi.

GÜÇLÜ NAKİT POZİSYONU VE ÖZKAYNAK ARTIŞI

Şirketin bilançosu, likidite ve sermaye yapısı açısından sağlam bir duruş sergiledi:

• Özkaynaklar: Ana ortaklığa ait özkaynaklar, bir önceki yılın aralık ayına göre 780,4 milyon TL (yüzde 3,3) artarak 24,56 milyar TL'ye yükseldi.

• Nakit Varlığı: Şirketin elinde bulunan nakit ve nakit benzeri varlıklar, yıllık yüzde 76 artışla 3,24 milyar TL seviyesine ulaştı.

• Net Ticari Alacak: Şirket, 603,3 milyon TL ticari alacak ve 335,8 milyon TL ticari borç dengesiyle 267,5 milyon TL net ticari alacaklı pozisyonunda bulunuyor. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 72,9 milyon TL seviyesindeydi.

ENFLASYON DÜZELTMESİ ETKİSİ

Uygulanan enflasyon muhasebesi standartları çerçevesinde şirket, 536,8 milyon TL tutarında bir net parasal pozisyon kaybı bildirdi.

VKGYO hisseleri, haftayı 3,07 TL fiyat seviyesinden kapattı. Hisseler bu hafta yüzde 5’in üzerinde primlenirken, yıllık değer artışı yüzde 56 oranını buldu.