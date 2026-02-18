GESAN tarafından açıklanan 2025 yılı 12 aylık konsolide finansal rapora göre, şirketin net dönem kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49 oranında azaldı. 2024 yıl sonunda 1,76 milyar TL olan net kâr, 2025 yıl sonu itibarıyla 903,4 milyon TL seviyesine geriledi.

PİYASA TEPKİSİ: HİSSELERDE SERT SATIŞ

Bilanço sonrası yeni güne negatif bir başlangıç yapan GESAN hisseleri, yatırımcısını tedirgin etti:

Dün kapanışı 59,85 TL seviyesinden yapan hisseler, haftanın üçüncü işlem gününe 56,25 TL seviyesinden başladı.

Satışların hızlanmasıyla birlikte hisseler taban seviyesine yaklaştı. TSI 14:18 itibarıyla yüzde 9,27 değer kaybeden GESAN, 54,35 TL fiyattan işlem görmeye devam ediyor.

ARACI KURUM DAĞILIMI: BANK OF AMERİCA SATIŞTA LİDER

Satış tahtasındaki yoğunluk dikkat çekerken, küresel finans devi Bank of America (BofA) en büyük satıcı konumunda yer aldı.

TSI 14:21 verilerine göre, tahtadaki en agresif satıcı 1 milyon 716 bin 346 lotluk çıkışla ve yüzde 39,85'lik payla Bank of America (BofA) oldu. BofA’nın satış maliyeti ise 54,64 TL olarak kaydedildi.

BofA’yı, 880 bin 959 lot ve yüzde 20,45 pay ile QNB Yatırım takip ederken, üçüncü sırada 565 bin 731 lotla PhillipCapital yer aldı. Satış listesinin devamında 317 bin 970 lotla Global Menkul Değerler ve 242 bin 665 lotla Meksa Yatırım bulunuyor. İlk 5 kurumun gerçekleştirdiği toplam net satış miktarı 3 milyon 723 bin 671 lota ulaşırken, bu satışların toplam içerisindeki payı yüzde 86,462 olarak verilere yansıdı.

