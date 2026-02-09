Kamburoğlu, ifadesinde yaklaşık 12 yıldır Ekrem İmamoğlu’nun yakın koruma ekibinde görev yaptığını belirterek suçlamaları reddetti.

Dosyada yer alan ve şüpheli diğer isimlerle olan yoğun iletişim trafiğini (HTS kayıtlarını) şu sözlerle açıkladı:

"Görevim gereği Sayın İmamoğlu’nun programları kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında kalabalık ortamlarda bulunuyorum. Birçok isimle aynı ortamda bulunmam ve baz çakışmalarının yaşanması mesleki rutinimin bir parçasıdır."

KRİTİK İSİMLER VE KAMERA KAYITLARI SORULDU

Sorgu sırasında Kamburoğlu’na; Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve Ertan Yıldız gibi İBB çevresinden tanınan isimlerle olan ilişkisi soruldu.

Kamburoğlu, bu kişileri iş ortamından tanıdığını ancak aralarında hiçbir hiyerarşik veya suç içeren bağ bulunmadığını beyan etti.

Ayrıca bazı kamera sistemlerinin tahrip edilmesi veya sökülmesi iddialarıyla ilgili de bilgisi olmadığını savunan Kamburoğlu, evinde ele geçirilen mektuplar ve belgelerle ilgili "suç işleme kastı taşımadığını" vurguladı.

"ETKİN PİŞMANLIK" İSTEMEDİ

Örgüt üyeliği iddialarını kesin bir dille reddeden Kamburoğlu, herhangi bir suç örgütüyle bağı olmadığını ifade ederek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi.

İfadesinin sonunda devletine ve milletine hizmet etmeye devam edeceğini belirten koruma polisi, işlemlerinin ardından emniyetten ayrıldı.