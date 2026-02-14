Türkiye’nin dev şirketleri arasında 5. sırada yer alan ve yıllık 142 milyar lira cirosu bulunan İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) hakkındaki adli süreç yeni bir evreye taşındı. 6 Ekim 2025 tarihinde başlayan ve aralarında Özcan Halaç ile Genel Müdür Ayşen ESEN’in de bulunduğu 20 kişinin tutuklandığı dosyada, kapsam daha da genişletildi.

HALASININ EVİNDEN 500 KİLO ALTIN ÇIKTI

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; soruşturma kapsamında Zeynep Başak Halaç, Özcan Halaç’ın halası ve ailenin şoförlüğünü yapan isimler gözaltına alındı. Operasyonun en dikkat çekici detaylarından biri ise, Halaç’ın halasının evinde yapılan aramalarda ele geçirilen 500 kilo altın çıktı iddiası oldu.

SUÇLAMALAR AĞIR: SUÇ ÖRGÜTÜ VE KAMU ZARARI

Halaç ailesi ve şirket çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmada;

Suç örgütü kurmak ve yönetmek,

Suç örgütüne üye olmak,

Kamu zararına dolandırıcılık iddiaları yer alıyor. Gözaltına alınan isimlerden Zeynep Başak Halaç, dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Ekonomim