Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın pazar günü akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara'da rüzgarın pazar akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de rüzgarın pazar gününün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren ise güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınaların pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de rüzgarın pazar gününün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazartesi günü kuzey kesimlerde sabah, güney kesimlerde ise akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'in batısında Fethiye-Kaş arası bölgede rüzgarın pazar günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşların ulaşımda aksamalar başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

