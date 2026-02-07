İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları talimat doğrultusunda sabahın erken saatlerinde Kamburoğlu’nun ikametine baskın düzenledi.

Evinde yapılan aramaların ardından gözaltına alınan Kamburoğlu, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖZALTI NEDENİ: "YOLSUZLUK SORUŞTURMASI"

Edinilen ilk bilgilere göre; Bektaş Kamburoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik bir süredir devam eden ve kamuoyunda geniş yankı bulan "yolsuzluk" iddiaları kapsamındaki soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Soruşturmanın detayları hakkında henüz resmi bir savcılık açıklaması gelmezken, operasyonun genişleyebileceği iddia ediliyor.

DİLEK KAYA İMAMOĞLU VE AİLESİNİ KORUYORDU

Bektaş Kamburoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma sürecinden sonra da aileye yakınlığıyla biliniyordu. İmamoğlu’nun cezaevine girmesinin ardından Kamburoğlu, Dilek Kaya İmamoğlu ve çocuklarının koruma görevini üstlenmişti.

Ailenin güvenliğinden sorumlu bir ismin gözaltına alınması, siyaset kulislerinde "soruşturmanın seyri" açısından farklı yorumlara neden oldu.

BEKTAŞ KAMBUROĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu’nun uzun süredir koruma ekibinde yer alan ve ailenin güven timsali olarak görülen Kamburoğlu, İBB bünyesindeki güvenlik operasyonlarında kilit rollerden birini üstleniyordu.

İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde de yanındaki isimlerden biri olan Kamburoğlu, şimdi mali polisin yürüttüğü teknik incelemelerin odağında yer alıyor.