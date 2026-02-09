Şirket yönetim kurulu, bağımsız üye adayları olarak Hasan Dursun ve Vahit Ferhan Benli’yi belirledi.

Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları incelendikten sonra gerekli onaylar için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulunuldu.

SPK’DAN "OLUMLU" YANIT

Gübretaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, SPK’nın her iki aday hakkında da herhangi bir "olumsuz görüş" bildirmediği ve adaylık süreçlerine onay verdiği belirtildi.

SPK onayının ardından süreçte son aşamaya gelindi. Hasan Dursun ve Dr. Vahit Ferhan Benli’nin yönetim kurulu bağımsız üyelikleri, şirketin gerçekleştireceği ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Hissedarların onay vermesi durumunda, bu iki isim Gübretaş’ın stratejik kararlarında bağımsız birer ses olarak görev alacak.