Akçansa, 2025 yılının son çeyreğinde 217.539.000 TL net kâr elde ettiğini açıkladı. Bu sonuçla birlikte şirketin 12 aylık toplam net kârı 726.200.000 TL seviyesine ulaştı.

Bilançonun ardından 13 Şubat 2026 tarihinde rapor yayımlayan 5 farklı aracı kurumun değerlendirmeleri şu şekilde şekillendi:

Vakıf Yatırım: Hedef fiyatını 220,00 TL’den 239,00 TL’ye yükseltti. Tavsiyesini ise "Al"dan "Tut" seviyesine indirdi. Prim potansiyeli %14,96 olarak öngörüldü.

Halk Yatırım: Hedef fiyatını 232,40 TL’den 254,50 TL’ye yükselterek "Al" tavsiyesini korudu. Kurum, %22,41 ile en yüksek prim potansiyelini öngören taraf oldu.

Şeker Yatırım: Hedef fiyatını 211,00 TL’den 243,80 TL’ye çıkarırken "Al" önerisini sürdürdü. Prim potansiyeli %17,26 olarak hesaplandı.

Deniz Yatırım: Hedef fiyatını 188,10 TL’den 240,00 TL’ye revize etti ve "Tut" tavsiyesini değiştirmedi. Prim potansiyeli %15,44 olarak açıklandı.

İş Yatırım: Hedef fiyatını 203,35 TL olarak belirlerken "Al" tavsiyesini sürdürdü.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.