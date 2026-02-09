TBMM’de cinsel istismar iddialarına ilişkin Meclis lokantasında çalışan 4’ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, sanıkların tutuklulukta geçen süre ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında, Meclis lokantasında çalışan 5 sanık hakkında, 'Çocuğa karşı cinsel taciz' ile 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 16 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Eylemlerin, çocuğa karşı cinsel taciz suçunu oluşturduğu kaydedilmişti.