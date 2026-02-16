Türkiye tarihinin en büyük projelerinden TOKİ 500 bin Sosyal Konut Projesi’nde, Eskişehir’de kur’a heyecanı yaşanıyor.

Kura çekilişi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çok Amaçlı Salon’unda yapıldı. Kentte 55 bin 249 geçerli başvuru içerisinden hak sahiplerine yeni evlerinin anahtarları noter huzurundaki kur’anın ardından belirlenip teslim edilecek.

6 bin 55 konuttan 93 şehit yakınına ve 508’i 3 veya daha fazla çocuk sahibi olan aileye kontenjan ayrıldığı aktarıldı. Öte yandan 219 engelli, bin 16 emekli, bin 16 gence de kontenjan ayrıldığı öğrenildi.

"455 BİN KONUTU TAMAMLADIK"

Eskişehir’deki kur’a çekilişine katlan TOKİ Başkanı Levent Sungur, "Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve Bakanımızın koordinasyonunda ülkemizin dört bir yanında yüz binlerce projeyi hayata geçirerek milletimize yakışır kalıcı eserler kazandırdık. 6 Şubat’ta yaşadığımız ve asrın afeti olarak nitelendirilen depremler sonrasında 11 ilimizde yürütülen inşa ve ihya çalışmalarıyla Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve en hızlı konut üretim sürecini gerçekleştirdik, 455 bin konutu tamamladık. Ülkemizin birçok şehrinde tarihimizin en büyük kentsel dönüşüm projelerini başlatırken şehir merkezlerinde vatandaşlarımızın nefes alabileceği yüzlerce millet bahçesini hizmete sunduk. TOKİ olarak 81 ilimizde toplam 1 milyon 757 bin konut rakamına ulaştık. Ülke genelinde bin 633 şantiyemizde 430 bin konut ve sosyal donatının inşası devam etmekte, yüz binlerce konutun proje ve tasarım çalışmaları sürdürülmektedir. Değerli misafirler, sosyal konutlardan eğitim yapılarına, millet bahçelerinden kültür, sağlık ve spor tesislerine kadar önemli birçok eseri Eskişehir’imize kazandırdık. Güncel rakamla yaklaşık 67,5 milyarlık yatırımla 2 bin 377’si devam eden toplam 15 bin 792 konutun yanı sıra stadyum, cami, eğitim, sağlık ve diğer sosyal donatı projelerini hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 500 bin sosyal konut kampanyası ile Eskişehir’imize yeni sosyal konutlar kazandıracağız. Bu kampanya devletimizin bugüne kadar gerçekleştirdiği en kapsamlı sosyal konut hamlesi olup yaklaşık 2 milyon vatandaşımızı doğrudan ilgilendirmektedir. Eskişehir’den toplam 65 bin 574 vatandaşımız sosyal konutlara başvurmuş olup birazdan noter huzurunda ve sizlerin katılımıyla gerçekleştirilecek kur’a çekimiyle beraber 6 bin 55 ailemiz belirlenecektir" diye konuştu.

"55 BİN249 BAŞVURU İÇERİSİNDEN HAK SAHİPLERİ KUR’A İLE BELİRLENECEK"

Daha sonra kürsüye çıkan Eskişehir Vali Vekili Yakup Güney, yaptığı konuşmada, "İlimiz merkez ilçeleriyle birlikte toplam 14 ilçemizde; şehit ailesi ve gazi, engelli, emekli ve genç kategorilerinin yer aldığı 6 farklı kategoride 55 bin 249 geçerli başvuru içerisinden hak sahipleri, gerçekleştirilecek olan kur’a ile bugün belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca ilimizde gerçekleştirilecek konut projelerine yeni konutların ekleneceği bu önemli projenin vatandaşlarımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. İlimizde güvenli şehirleşmeye katkı sağlayacak, vatandaşlarımızın depreme dayanıklı, modern yapılarda yaşamlarını sürdürmelerine önemli katkı sunacak yüzyılın konut projesinde emeği geçen herkese ve projeye katılım sağlayan Eskişehirli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"3 VE DAHA FAZLA ÇOCUK SAHİBİ OLAN AİLELERİMİZ UNUTULMAMIŞ, ÇOK ANLAMLI"

Kur’a çekimi öncesinde konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici şunları söyledi;

"500 bin sosyal konut projemizin öncelikle ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. 24 Ekim’de lansmanı yapılan o sosyal konut projemizin bugün Eskişehir ayağının kur’a çekimini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Öncelikle hayırlı olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum. Kur’ada ismi çıkacak olan vatandaşlarımız için şimdiden hayırlı olmasını niyaz ediyorum. İsmi çıkmayacaklar için TOKİ Başkanımız da müjdeyi, daha önce Cumhurbaşkanımız da, kıymetli Bakanımız Murat Kurum bey de verdi. İnşallah onlar için de yine bu projeler devam edecektir. Hiçbir vatandaşımız, kardeşimiz evsiz kalmayana kadar inşallah. Hepimizi ağlatan 6 Şubat 2023 ’asrın felaketi’ dediğimiz; 11 ilimizi, 100’den fazla ilçemizi, binden fazla köyümüzü etkileyen ve yıkıma sebep olan, kayba sebep olan depremi hep birlikte yaşadık. Bir kez daha o depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum; ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Ama devletimiz, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın, bakanlıklarımızın özverili çalışmalarıyla 3 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutu teslim etti elhamdülillah."

"YILDA YAKLAŞIK 20-25 BİN DEPREM YAŞIYORUZ, BUNLARIN PEK ÇOĞUNU HİSSETMİYORUZ"

Son olarak konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver de, "Depremle birlikte iklim değişikliğinin getirdiği sıkıntılarla boğuşuyoruz. Türkiye’nin yapı stoku maalesef deprem ve iklim değişikliğine karşı koyacak dirençte binalardan müteşekkil değil. Yaklaşık 5 milyon 500 bin binamızın hala dönüşmesi lazım. Bundan dolayı Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız bu seferberliği başlattı. ’Ev Sahibi Türkiye’ projesi, inşallah bu 500 bin konut bittikten sonra arkası gelecektir. Tabii bir şartla; sizin dua ve destekleriniz olduğu müddetçe. Biz bunları yapabilir miyiz? Yaparız. Bunun ispatını 6 Şubat’tan sonra yaşadık. 6 Şubat sabahı BIZIM kenara konmuş 150 milyar dolarımız yoktu. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımın da ifade ettiği gibi; ’Aşk ile çalışan yorulmaz.’ Biz bir ibadet aşkıyla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ’Son depremzede evine girmeden bize rahatlık, uyku yok’ talimatıyla biz işe giriştik. Ben bu kur’ada şans sahibi olanları şimdiden tebrik ediyorum. Kur’ada çıkmayanlar üzülmesin, bu 500 bin konutların arkası gelmeye devam edecek. İnşallah bundan sonraki bir başka 500 bininci konut çekilişinde tekrar bir araya geliriz" diye konuştu.

Kur’a çekilişi, protokol üyeleri ve vatandaşların butona basması ile başladı.

Kur’a çekişline; Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, TOKİ Başkanı Levent Sungur, Emlak Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Küçükdağ, Eskişehir Vali Vekili Yakup Güney, TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, birçok önemli isimi ve vatandaşlar katıldı.