Ciner’in iş hayatı,pek çok milyarderin aksine "mutfakta" başladı. Lise yıllarında çay ocaklarında çıraklık yapan Ciner, üniversite döneminde oto yedek parçacılığına soyunarak ticaretin ilk kurallarını öğrendi.

1978 yılında Park Grubu’nu kurarak kurumsallaşma yolunda ilk adımı attı. 1984 yılında ise ağabeyi Tuncer Ciner ile birlikte Almanya’dan otomobil ithalatına başlayarak lüks araç piyasasında yer edindi.

SEKTÖREL DÖNÜŞÜMLER VE STRATEJİK HAMLELER

Ciner, kariyeri boyunca "fırsatları önceden görme" yeteneğiyle öne çıktı:

• İnşaat ve Tekstil: 1980’lerin sonunda Irak’ta taahhüt işleri yaptı. Körfez Krizi ile rotasını Orta Asya ve Rusya’ya çevirerek tekstil yatırımlarına ağırlık verdi.

• Havacılık: 1995’te Havaş’ın büyük hissedarı oldu ve Türkiye’nin yer hizmetleri sektöründe modernleşmesine öncülük etti.

• Madencilikte Küresel Liderlik: Ciner bugün, İngiltere merkezli WE Soda Ltd ile dünyanın en büyük doğal soda külü üreticisi unvanını taşıyor.

MEDYADA 22 YILLIK DÖNEM KAPANDI

1998 yılında Sabah Grubu’na ortak olarak medya dünyasına adım atan Turgay Ciner; Kanal 1, Habertürk ve Show TV gibi dev markaları bünyesine katarak Türk medyasının en güçlü figürlerinden biri oldu.

Ancak 2024 yılında sürpriz bir kararla, 22 yıllık medya yatırımlarını sonlandırdığını açıkladı ve tüm hisselerini Can Grubu’na devrederek odağını tamamen ana iş kolu olan madencilik ve enerjiye çevirdi.

SPOR VE SOSYAL SORUMLULUK

Eğitim hizmetleri nedeniyle 1999’da Üstün Hizmet Madalyası ile onurlandırılan Ciner, spor dünyasında da Kasımpaşa Spor Kulübü’nün sahibi olarak tanınıyor.

ODAKTA MADENCİLİK VAR

Ciner Grubu bugün enerji, madencilik, cam ambalaj ve denizcilik olmak üzere dört ana kolda faaliyet gösteriyor.

Özellikle soda külü üretimindeki global hakimiyeti, Ciner'i dünya maden endüstrisinin en kilit oyuncularından biri haline getirmiş durumda.