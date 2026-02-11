Türkiye’nin kamu yönetimi ve mülki idare kademelerinde uzun yıllardır başarıyla görev yapan Mustafa Çiftçi, devletin farklı kademelerindeki tecrübesi ve yönetim anlayışıyla dikkat çekmeye devam ediyor. İşte Çumra’dan Erzurum Valiliği’ne uzanan o dikkat çekici hayat hikayesi.

KONYA’DAN MÜLKİYE’YE UZANAN İLK ADIMLAR

1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Çiftçi, eğitim hayatındaki başarısını Türkiye’nin bürokrat yetiştiren en köklü kurumlarından biri olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) ile taçlandırdı. Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan kısa süre sonra, 1996 yılında İçişleri Bakanlığı bünyesinde Kaymakam Adayı olarak devlet hizmetine ilk adımını attı.

SAHADAN MERKEZE: GENİŞ BİR GÖREV YELPAZESİ

Çiftçi’nin kariyeri, Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel yönetim dinamiklerini öğrenmekle geçti. Kaymakamlık görevlerinin yanı sıra devletin zirve noktalarında da önemli sorumluluklar üstlendi:

Yerel Yönetim Tecrübesi: Farklı ilçelerde yürüttüğü kaymakamlık görevleriyle saha deneyimi kazandı.

TBMM Deneyimi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bünyesinde üstlendiği idari görevlerle yasama ve yürütme koordinasyonunda tecrübe edindi.

Valilik Dönemi: Çorum Valiliği’ndeki başarılı performansının ardından, 2023 yılında yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Erzurum Valiliği görevine atandı.

BİR PORTRE: SADECE BİR BÜROKRAT DEĞİL

Mustafa Çiftçi’yi meslektaşlarından ayıran en önemli özelliklerden biri, entelektüel ve manevi donanımıdır. Kamuoyunda mülki idare amiri kimliğinin yanı sıra şu özellikleriyle de tanınmaktadır:

"Hem akademik hem manevi derinlik:" İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Çiftçi, aynı zamanda bir Kur’an-ı Kerim hafızıdır. Bu yönüyle toplumun farklı kesimleriyle güçlü bir bağ kurabilen bir profil çizmektedir.

Görev yaptığı bölgelerde özellikle kamu düzeni, asayiş ve afet yönetimi konularındaki hassasiyetiyle bilinen Çiftçi, İçişleri Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatları arasındaki koordinasyonda kilit isimlerden biri olarak görülüyor. Valilik dönemlerinde sergilediği "sahaya hâkim yönetim" anlayışı, onu mülki idare sisteminin en güvenilir isimleri arasına yerleştirmiş durumda.